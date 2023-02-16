БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1792 відвідувача онлайн
Новини
240 0
молоко (267) м'ясо (193) виробництво (1253) Висоцький Тарас (44)

Дефіцит електроенергії не вплине на виробництво м’ясної та молочної продукції, – Висоцький

висоцький

Наразі немає ризиків для продовольчої безпеки України. Так, у країні достатнє виробництво усіх основних видів продукції, в тому числі молочної та м’ясної.

"Перший аспект – це фізична доступність до продукції. В Україні достатнє виробництво усіх основних видів продукції, в тому числі молочної та м’ясної. Спостерігається тенденція до відновлення після різкого падіння на початку війни. Другий аспект – ціни на цю продукцію та вплив енергетичної кризи", – розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі телемарафону.

Висоцький додав, що завдяки адаптивності українських виробників ситуація стабілізується, тому різких коливань цін не передбачається.

Щодо впливу енергетичної кризи, Висоцький зазначив, що малі та середні виробники вистояли. Це підтверджують показники – із жовтня минулого року виробництво зменшилось на 2%.

"Енергетика може впливати на ціноутворення загалом. Щодо м’ясної та молочної продукції, то в структурі собівартості – це не більше 5-10%, залежно від типу продукції. Наразі критичного впливу енергетичної кризи на виробництво не передбачається", – підсумував заступник міністра.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 