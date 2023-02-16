Імпорт електроенергії зі Словаччини впав у 20 разів, з Молдови – у 14 разів

Імпорт електроенергії зі Словаччини на четвер порівняно із середою впав у 20,7 рази – з 3028 МВт-год до 146 МВт-год на добу.

Як свідчать дані на сайті мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E, імпорт у четвер має йти усі години доби на потужності 4-19 МВт, повідомляє Інтерфакс-Україна.

На четвер із 400-600 МВт доступної потужності перетину для імпорту електроенергії з цього напрямку по 300-450 МВт на всі години бронював "Д.Трейдінг", по 1 МВт на 7 годин доби – "Ю. Комодітіз".

Водночас імпорт електроенергії з Молдови на 16 лютого знизився до 17 МВт-год на добу, що в 14,2 рази менше, ніж у попередній день (241 МВт-год). На цьому напрямку 120 МВт на кожну годину перетину для імпорту продовжує бронювати "Д. Трейдінг" (загалом виставляється 800 МВт).

За словами голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, падіння обсягів імпорту електроенергії пов'язане зі зростанням спроможності української генерації, але можливість для його здійснення завжди відкрита.

"Імпорт тане на очах, тому що на очах збільшується доступна генерація в українській енергосистемі, збільшується можливість України виробляти електроенергію. Українська електроенергія дешевша за європейську, і українські споживачі отримали стимул відмовитися від імпорту, коли внутрішнього ресурсу вистачає", – пояснив Кудрицький на брифінгу.

За його словами, це природний процес, але важливо, що можливості імпорту завжди відкриті.

"І це фактор безпеки, яким можна скористатися у разі потреби", – зазначив голова "Укренерго".

Читайте також: ENTSO-E дозволило збільшити імпорт електроенергії в Україну

Як повідомлялося, імпорт електроенергії зі Словаччини продовжує зменшуватися сьому добу поспіль: на середу, 15 лютого, порівняно з вівторком зниження становило 51%, до 3 028 МВт-год за попереднього показника 6 188 МВт-год на добу.