Бракує грошей на війну: Російська Дума підвищила податки для нафтових компаній

Російська Дума ухвалила одразу у другому та третьому читаннях закон, покликаний додатково зібрати з російських нафтогазовий компаній у 2023 році понад 600 млрд рублів завдяки застосуванню нової формули для визначення ціни на нафту при розрахунку податків.

Про це повідомляється базі даних Держдуми РФ, пише російська редакція Forbes.

У новій формулі обчислення податку пропонується обмежити знижку на нафту марки Urals до $34 за барель у квітні, до $31 – у травні, $28 – у червні й $25 – у липні.

Новий механізм застосовуватиметься при розрахунку податку на видобуток корисних копалин (ПДПД), податку на додатковий дохід (ПДР), акцизу на нафтову сировину та при розрахунку параметрів нафтового демпфера.

За оцінкою російського Мінфіну, цей механізм дозволить додатково зібрати у федеральний бюджет у 2023 році понад 600 млрд. рублів.

Бюджет Росії на 2023 рік зверстаний, виходячи з прогнозу ціни Urals у розмірі $70,1 за барель. Однак востаннє Urals коштувала трохи вище цього рівня восени.

За даними Мінфіну РФ, у січні Urals коштувала в середньому $49,48 за барель, дисконт до Brent становив понад 40%. Останні дані, які публікував Мінфін, були за період з 15 січня до 14 лютого: середня ціна Urals склала $50,51 за барель.

Через падіння цін Росія заявила, що з березня зменшить видобуток нафти на 500 тис. барелів на день (б/д), або приблизно на 5%.

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Як повідомлялося, за даними Мінфіну РФ, нафтогазові доходи бюджету Росії у січні склали 426 млрд рублів, що на 46% менше, ніж у січні 2022 року і на 53% менше, ніж у грудні. Ненафтогазові доходи бюджету РФ у січні становили 931 млрд рублів і знизилися до січня 2022 року на 28%.

Водночас витрати федерального бюджету зросли до 3,12 трильйона рублів за місяць, перевищивши показники січня минулого року на 59%. Таким чином, дефіцит бюджету РФ у січні сягнув 1,76 трильйона рублів (близько $25 млрд), що співставно з дефіцитом федерального бюджету за весь минулий рік, який становив приблизно 3,3 трильйона рублів.

Через падіння нафтогазових доходів Мінфін у січні вперше з 2020 року відновив продаж валюти у еквіваленті 54,5 млрд рублів на місяць. У лютому російський Мінфін збільшить продаж валюти через зниження нафтогазових доходів бюджету майже втричі.