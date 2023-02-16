СБУ ліквідувала у Києві схему нелегальних перевезень до окупованих Криму та Донецька

Служба безпеки заблокувала канал незаконного переправлення громадян до тимчасово окупованих районів України та у зворотному напрямку. Зокрема, зловмисники налагодили трафік нелегальних пасажирських перевезень з Києва до окупованих Донецька та Криму.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Маршрут пролягав через країни Центральної Європи, а далі в Росію. "Перевізники" заїжджали у тимчасово окуповані регіони України з території РФ. А це – незаконний перетин державного кордону нашої держави, – пояснили в СБУ.

Також біля кордону з РФ водій пересаджував пасажирів у інший автобус на російських номерах. Цей транспортний засіб також належав компанії фігуранта справи.

Вартість "рейсу" становила 250 євро в одну сторону. Щотижня ділки перевозили десятки клієнтів.

При цьому, наголошують в СБУ, частину одержаних прибутків організатори "рейсів" перераховували до бюджету терористичної організації "ДНР" у вигляді "податків" за комерційну діяльність.

Правоохоронці встановили, що до організації каналу причетний керівник столичної компанії-перевізника. Він також залучив двох своїх синів, які перебувають за кордоном.

Для нелегальних перевезень ділки використовували шість автобусів з автопарку підприємства. На них наразі наклали арешт.

Під час обшуків в офісі та за місцем проживання організатора схеми правоохоронці виявили бортові журнали, маршрутні листи, мобільні телефони та чорнові записи із доказами незаконної діяльності.

Наразі організатору та одному зі спільників повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України.