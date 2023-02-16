Мінекономіки доручило визначити критерії відбору підприємств для бронювання працівників від мобілізації

Міністерство економіки надіслало міністерствам і відомствам, а також місцевим органам влади рекомендацію затвердити критерії, за якими здійснюватиметься визначення підприємств, які мають важливе значення для галузей національної економіки чи задоволення потреб територіальних громади, чиї працівники можуть бути заброньовані від мобілізації.

У документі рекомендовано поінформувати Мінекономіки про встановлення критеріїв до 1 березня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Мінекономіки рекомендує розробляти критерії з урахуванням повноважень та основних завдань держоргану, критичної необхідності продукції (послуг), що виробляється (надаються) підприємством для галузі або територіального товариства та унікальності підприємства.

Крім того, пропонується створити в міністерствах, відомствах і місцевих органах влади робочі групи, які будуть визначати за розробленими критеріями важливість підприємств для броні співробітників від мобілізації. Ці комісії розглядатимуть заяви та звернення підприємств на отримання такого статусу та надаватиму керівництву держоргану розроблені за результатами роботи рекомендації та пропозиції.

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Як повідомлялося, 27 січня Кабмін затвердив новий порядок бронювання співробітників.

Згідно із документом, забронювати до 50% своїх військовозобов'язаних працівників на строк до шести місяців зможуть підприємства, установи і організації, які є критично важливими для функціонування економіки та відповідають щонайменше трьом із визначених порядком критеріїв:

загальна сума сплачених податків та інших зборів перевищує 1,5 млн євро за рік:

сума надходжень в іноземній валюті перевищує еквівалент 32 млн євро;

підприємство має стратегічне значення для економіки та безпеки країни, згідно із постановою Кабміну №83 від 2015 року;

підприємство має важливе значення для задоволення потреб територіальної громади;

у підприємства відсутня заборгованість по сплаті ЄСВ;

розмір зарплати на підприємстві – не менше середньої зарплати по регіону;

підприємство є резидентом "Дія Сіті".

При цьому комунальні підприємства, інформаційні телеканали, підприємства у сферах культури, здоров’я, освіти та науки, а також у соціальній сфері можуть відповідати лише двом із вказаних критеріїв.

Окремо право на бронювання співробітників встановлено для органів влади та підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ.