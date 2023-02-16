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Норвегія (244) допомога (1446) гуманітарна допомога (193)

Норвегія затвердила п’ятирічну програму допомоги Україні на $7,4 мільярда

йонас,гар,стере

Стортинг (парламент Норвегії) погодив багаторічну програму підтримки України на загальну суму 75 мільярдів норвезьких крон ($7,4 млрд).

Як повідомляється на сайті уряду Норвегії, програму в парламенті країни представив прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

"Мені дуже приємно, що є така широка згода щодо програми підтримки України, яка розтягнеться на п’ять років і, таким чином, на наступний парламентський період. Ми разом засуджуємо війну Росії в Україні та підтримуємо законну боротьбу українського народу за самозахист", – наголосив голова норвезького уряду.

Крім того, парламент Норвегії погодив виділення додаткового фінансування у розмірі 5 мільярдів норвезьких крон у 2023 році для країн, що розвиваються та сильно постраждали від наслідків війни в Україні через зростання цін на продовольство, добрива та енергоносії.

Програма підтримки названа на честь лауреата Нобелівської премії миру Фрітьофа Нансена в пам’ять про його видатну гуманітарну діяльність в Україні сто років тому. Вона передбачає виділення Україні 75 мільярдів норвезьких крон протягом п’ятирічного періоду 2023–2027 років, тобто 15 мільярдів норвезьких крон щорічно, а також додатковий однорічний розподіл у 2023 році в розмірі 5 мільйонів норвезьких крон країнам, що розвиваються.

Програма підтримки Нансена для України включатиме військову підтримку, гуманітарну допомогу, фінансування для підтримки цивільної інфраструктури та найважливіших суспільних функцій, а також фінансування для підтримки відбудови українського суспільства, коли це стане можливим.

У 2023 році 7,5 мільярда норвезьких крон буде виділено на цивільну підтримку, а 7,5 мільярда норвезьких крон буде використано на військову підтримку. Надалі розподіл коштів переглядатиметься щорічно.

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Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що країна збільшить витрати зі свого суверенного національного фонду в найближчі роки для фінансування військової та гуманітарної допомоги Україні.

Норвезький фонд добробуту (Державний пенсійний фонд Норвегії) – найбільший у світі державний інвестиційний фонд. Станом на кінець 2022 року активи під його управлінням оцінювалися у $1,24 трлн. Минулого року доходи національного фонду Норвегії різко збільшились через зростання цін на експорт норвезької нафти та газу після вторгнення Росії в Україну.

Водночас минулого року оцінка активів Норвезького суверенного фонду зменшилися на близько $164 млрд, переважно внаслідок падіння акцій, що входять до його портфеля.

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величезна подяка та повага! Річ навіть не в сумі, а в строках!
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16.02.2023 14:23 Відповісти
Я так розумію, це безповоротна допомога однієї з країн НАТО - Норвегії.
Але ж вони будуть мати право влізти, кудою їхню євро піде: в кишені Кірюхи Тимашонки, чи справді на допомогу, хоча би пенсіонерам на пенсії, або ж на субсидії...
Ой, як влізуть, біда буде...
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16.02.2023 14:31 Відповісти
ОП скажуть -неначасі! ))
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16.02.2023 15:25 Відповісти
Щира подяка усьому шведському народові за таку надважливу підтримку у дуже скрутний час для нашої Держави! Аби не встигла роздерибанити цю допомогу зелена наволоч, поки тимчасово ще при владі.
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16.02.2023 14:38 Відповісти
Норвегія, а не Швеція. Хоча Норвегія могла б підкинути більше, бо витіснила кацапню з газового ринку, отже прибутки збільшила.
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16.02.2023 14:44 Відповісти
Сорі, помилився.
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16.02.2023 14:45 Відповісти
🇧🇻🇺🇦💪
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16.02.2023 14:39 Відповісти
главное, чтобы рука ни одной зеленосопливной лушпайки не дотрагивалась к норвежской помощи...
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16.02.2023 14:58 Відповісти
отлично
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16.02.2023 18:32 Відповісти

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