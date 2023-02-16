Цьогоріч до держбюджету від приватизації держмайна надійшло вже 645 мільйонів

Із початку року та станом на 14 лютого до державного бюджету надійшло 645 млн грн від приватизації державного майна. Із них 464 млн грн тільки за першу половину лютого.

Про це повідомила очільниця Комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа у Facebook.

За її словами, після невеликої паузи в січні, Фонд виходить на середні показники минулого року.

"Загалом після запуску малої приватизації за новим закону у вересні минулого року, до державного бюджету щомісяця надходило в середньому близько 470 млн грн. Усього в 2022 році на аукціонах малої приватизації держава заробила 1,7 млрд грн", – зазначила нардепка.

Найдорожчими об’єктами, за які вже надійшли кошти цього року, стали Усть-Дунайський порт (201 млн грн), готель "Власта" у Львові (115 млн грн), Сторонибабський (142 млн грн) та Жовтневий (85 млн грн) спиртзаводи.