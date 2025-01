ЄБРР погіршив прогноз відновлення економіки України

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) погіршив прогноз зростання української економіки у 2023 році до 1% з 8%, які він прогнозував у вересні 2022 року.

Про це йдеться у підготованому банком оновленому макроекономічному огляді ЄБРР "Регіональні економічні перспективи", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У 2023 році, якщо виходити з того, що бойові дії в Україні залишаться обмеженими нинішньою територією, на якій до війни вироблялося менше 20% ВВП, цілком імовірно, що реальний обсяг виробництва стабілізується на рівні близько 70% до рівня 2021 року", – йдеться у документі.

Водночас ЄБРР зазначив, що економіка України, як і раніше, сильно залежатиме від умов воєнного часу.

"Якщо не відбудеться істотних стратегічних змін на місцях, зростання ВВП України в 2024 році, ймовірно, буде млявим, але принаймні позитивним", – зауважують аналітики ЄБРР, уточнивши, що у такому випадку українська економіка може зрости на 3%.

Загалом ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП ринків Європи, Кавказу, Центральної Азії і півночі Африки у 2023 році до 2,1% із прогнозованих у вересні минулого року 3%.

Читайте також: МВФ покращив прогноз зростання світової економіки на 2023 рік, вказав на ризик ескалації війни з Росією

При цьому оцінки були переглянуті у бік зниження для більш ніж половини країн, у яких працює ЄБРР. Водночас у 2024 році банк очікує, що темпи зростання економік прискоряться в середньому до 3,3%.

"Оптимізм щодо темпів відновлення та зростання після криз останніх років, особливо війни в Україні, на наш погляд, недоречний. Ось чому ми називаємо це оновлення наших прогнозів на кінець зими "ще не в безпеці" (not out of the woods)", – зазначається у документі.

Як повідомлялося, Міністерство економіки України зберігає прогноз зростання ВВП у 2023 році на 3,2%, незважаючи на погіршення Нацбанком свого прогнозу з 4% до 0,3% ВВП.

Водночас Мінекономіки вважає занадто оптимістичним покращений Нацбанком з 20,8% до 18,7% прогноз інфляції на 2023 рік, адже держбюджет був прийнятий виходячи з прогнозу 28%, а в Меморандумі з МВФ цього року інфляція оцінювалася в 22,5%.

https://biz.censor.net/n3396603