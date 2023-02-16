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Євросоюз може заборонити експорт до Росії унітазів та біде, – ЗМІ

унітаз

Посли країн Європейського союзу 15 лютого ознайомилися зі 146-сторінковим списком товарів, експорт яких до Росії може бути заборонено у межах десятого пакету санкцій.

Як пише EUobserver, головна мета торговельного ембарго полягає в тому, щоб зупинити продажі високотехнологічних товарів, які можуть використовувати в російських системах озброєння.

Зокрема, йдеться про електроніку, лазери, радіообладнання, програмне забезпечення, авіоніку, морські камери та інше.

Водночас, окрім цього, до списку заборонених для експорту товарів, увійшли чаші унітазів, біде, зливні бачки та інша сантехніка.

Також до списку санкцій увійдуть світлодіоди, вилкові навантажувачі, машини для сортування листів, димові труби, цегла, шини та пір'я для ручок.

Крім цього, можуть бути обмежені постачання засобів проти масових заворушень, такі як водометні системи та електрошокова зброя.

Але, як зазначає EUobserver, алмазна та ядерна промисловість під санкції поки не підпадають.

Також видання підтверджує дані інших ЗМІ щодо санкцій проти іранських структур, 130 росіян, російських "Альфа-банку", "Тінькофф Банку" та "Росбанку".

Нагадаємо, 15 лютого Єврокомісія офіційно презентувала десятий пакет санкцій проти РФ. Його планують ухвалити до 24 лютого – річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За словами президентки ЄК Урсули фон дер Ляєн, нові експортні заборони охоплять товари на понад 11 млрд євро.

Утім, наразі посли ЄС не змогли досягти згоди щодо нового пакету санкцій проти Росії. Одним із спірним питань стала заборона імпорту російського синтетичного каучуку, який використовується у виробництві шин. Польща підтримала запровадження відповідних санкцій, а от Німеччина та Італія ставляться до цього скептично.

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Топ коментарі
+15
це буде катастрофічно для окупованих територій, кацапи повигризають унітази зубами.
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16.02.2023 14:27
+10
нафіг воно їм треба,якщо росія це перша країна у світі по кількості людей які до сих пір ходят какати в вигрібну яму
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16.02.2023 14:22
+5
катастрофа. Национальная
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16.02.2023 14:35
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нафіг воно їм треба,якщо росія це перша країна у світі по кількості людей які до сих пір ходят какати в вигрібну яму
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16.02.2023 14:22 Відповісти
Ну і садюги ці гейропейці, а з чого ж тоді кацап буде пити, прийдеться знов хлєбать з лужіци, як наслідок козляче поголів'я зросте кратно... це добре, буде що чеченам пускати на чячлік-машлік 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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16.02.2023 15:34 Відповісти
дивно чому це ще не було зроблено?!
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16.02.2023 14:25 Відповісти
А нахрена,если у них водопровода нет?
Огурцы и грибы в них солить
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16.02.2023 14:39 Відповісти
А чом би й ні? Уявіть: приходять гості, а хазяїн ба-бах на стіл унітаз з сираєшкамі! Ні в кого в дєрєвнє такого нема! Проконає на кшталт кришталевого сервізу з Чехословаччини при совдєпії!
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16.02.2023 14:57 Відповісти
Путин-шеломов-циновер довёл Московию до небывалого позора.
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16.02.2023 14:25 Відповісти
Ні, він сам по собі. Вам би до лікаря
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16.02.2023 14:30 Відповісти
це буде катастрофічно для окупованих територій, кацапи повигризають унітази зубами.
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16.02.2023 14:27 Відповісти
И приманка для ВСУ,на живца каца ловить.
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16.02.2023 14:47 Відповісти
ШО ВИ РОБИТЕ РАШИСТИ ПОЗБУДУТЬСЯ ФІТІШУ УНІТАЗА І НАСТУПНОЮ ІХ СПЕЦ ОПЕРАЦІЄЮ БУДЕ УНІТАЗІЗАЦІЯ КРАЇНИ НАПАДУ А ПО ЛЮДБСКИ ЗАСРЕМУ ВСІХ
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16.02.2023 14:28 Відповісти
Ну без цього вони точно не проживуть. Це найбільший скарб доя орків.
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16.02.2023 14:35 Відповісти
катастрофа. Национальная
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16.02.2023 14:35 Відповісти
Як вони самі кажуть _ А зачєм мінє туалєт дома, чтоби ваняла? А памицца я і в баньку дайду.
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16.02.2023 14:36 Відповісти
Плять, це - жопа, подумала жопа
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16.02.2023 14:38 Відповісти
Теперь производство деревянных толчков возрастёт,скрепов будет больше.Путин всех снова переиграл.
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16.02.2023 14:42 Відповісти
производство деревяных толчков вырастет. Чай не всю древесину китайцы вывезли…
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16.02.2023 15:00 Відповісти
************ знал про это, поэтому перешёл срать в чемодан.
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16.02.2023 14:43 Відповісти
😆
СКРЄПНО
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16.02.2023 14:45 Відповісти
Оце тепер точно ескалація...
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16.02.2023 14:46 Відповісти
Це вже "червона лінія"! 😂
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16.02.2023 14:49 Відповісти
А от така заборона вже дуже недоречна! Москалі вже знають, де вирощують унітази й тепер будуть перти за ними до нас навіть без мобілізації. Навіщо це нам?
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16.02.2023 14:50 Відповісти
Унитазы срочно разрешить! Вот биде там точно лишнее.
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16.02.2023 14:55 Відповісти
они на расии уже не нужны... скоро они начнут сраться и ссаться только под себя...
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16.02.2023 14:59 Відповісти
Це хибний шлях і буде ескалацією конфлікту!
"хАрошиЄ сруськіЄ" будуть змушені їхати в Україну, щоб вкрасти компакт для самки.
Воно й не знає що воно таке і для чого потрібне, але по ТВ казали потрібна річ. А руZZкі пропогондони брехати не будуть
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16.02.2023 15:03 Відповісти
Мабуть вирішили, що рашковани достатньо затарились в Україні цими штуками
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16.02.2023 15:05 Відповісти
Це буде підтримка кітайского виробника
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16.02.2023 15:52 Відповісти
Ни разу не видел в ЕС сантехнику из Китая.
Это как заменить Мерседес Жигулями
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16.02.2023 15:57 Відповісти
Так, в ЄС ні, але реч йде про московію, яка буде закупати це все в Кітаю
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16.02.2023 16:00 Відповісти
Буде,но качество другое.
Пусть и поезда Сименса на китайские меняет и вообще все на на китайское
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16.02.2023 16:05 Відповісти
У них є дерев"яні а навколо ростуть лопухи.
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16.02.2023 16:01 Відповісти
Це прямо нижче пояса
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16.02.2023 16:02 Відповісти
Та ні, більшість кацапів не знає, що таке унітаз.
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16.02.2023 16:21 Відповісти
Тепер і меншість не знатиме
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16.02.2023 16:49 Відповісти
От горє то кокоє !! Как же ми теперь , без - біде . !?
..
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16.02.2023 16:06 Відповісти
мощно задвинули
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16.02.2023 16:07 Відповісти
Теперь, без унитазов, Путин точно сдасться. Такое ощущение, что ЕС над нами издевается
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16.02.2023 16:10 Відповісти
А Украина не с Путиным,а со свинособаками воюет.
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16.02.2023 16:47 Відповісти
пуйло, свиносабака іншої породи, чи як?
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16.02.2023 17:19 Відповісти
А шо меняется если Х.йло здыхает?
Мир,дружба,в дёсна целуемся и ездим в Запорожье по кацапской визе.
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16.02.2023 18:03 Відповісти
аби Гітлер здох в 41, або в 42-му... щось би помінялось?
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16.02.2023 21:20 Відповісти
Да, остановились бы под Москвой или Сталинградом и Украина была бы Германией.
Ну уж точно не дарили бы территории уже захваченные.
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16.02.2023 22:22 Відповісти
Їм по цимбалах. За порєбріком 70% ваньок не знають що таке унітаз)))
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16.02.2023 17:26 Відповісти
Від цієї заборони будуть страждати європейські виробники з Італії , Словенії , Польщі , а не одічалиє з московських болот.
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16.02.2023 22:55 Відповісти
Панове, ви десь бачили, щоб свиня ходила на унітаз?
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16.02.2023 18:21 Відповісти
Тролінг на найвищому рівні 😁😁😁
Скоро в музеях будуть стояти під охороною 😂
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16.02.2023 19:09 Відповісти
А шо ЄС і досі постачає країні-терористу товари?

А як же ж санкції ? Чи ета другоє !?
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16.02.2023 22:53 Відповісти
Так, це справді важливий крок вперед, який було варто зробити давно. Я також колись прийшов до висновку, що настав час щось змінити, і оновив все, що було застарілим. Мені пощастило знайти чудовий https://sandom.net/ интернет магазин сантехники в украине , де було все, що мені потрібно. Без допомоги я б не впорався! Тому ще раз вітаю з цим важливим кроком.
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19.10.2023 19:56 Відповісти

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