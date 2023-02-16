"Інтерпайп" оголосив про підвищення зарплати на 15% з 1 березня

Українська промислова компанія "Інтерпайп" попри війну з 1 березня підвищує зарплату для всіх категорій працівників у середньому на 15%.

Як наголошують у релізі компанії, це підвищення стосуватиметься персоналу робочих спеціальностей заводів у Дніпрі, Нікополі та Новомосковську, передає Інтерфакс-Україна.

Крім того, буде підвищено оклади лінійних керівників на виробництві, а також інженерів, спеціалістів та керівників українського офісу компанії.



Генеральний директор "Інтерпайпу" Андрій Коротков пояснив, що майже рік компанія живе та працює в умовах повномасштабної війни, через що зіткнулася зі значними проблемами у логістиці та забезпеченні виробництва.



"Однак "Інтерпайп" доклав максимум зусиль, щоб перебудувати роботу. Нам вдалося вберегти позиції на експортних ринках, ми продовжуємо працювати зараз. Працюємо, незважаючи на артилерійські обстріли, ракетні удари, ліміти на електроенергію.

При цьому з перших днів вторгнення компанія надає всіляку підтримку працівникам у лавах ЗСУ; допомагає армії та медикам, допомагає співробітникам, чиє майно постраждало від обстрілів; у повному обсязі сплачує податки та забезпечує виробництво всім необхідним", – підкреслив Коротков.



При цьому нагадується, що востаннє "Інтерпайп" підвищував зарплату незадовго до повномасштабного вторгнення – у жовтні 2021 року. У 2021 році зарплата виробничого персоналу зросла в середньому на 20%. У перші дні війни "Інтерпайп" достроково виплатив зарплату всім працівникам, а за рік виплачував її вчасно, без затримок, та в повному обсязі.



"Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії поставляється більш ніж у 80 країн світу через мережу торгових офісів, розташованих на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

У 2021 році "Інтерпайп" реалізував 602 тис. тонн трубної продукції та 174 тис. тонн залізничної продукції. Продаж залізничних продуктів здійснюється під брендом KLW.



В "Інтерпайп" працюють 10 тис. співробітників. У 2021 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів близько 3 млрд грн.