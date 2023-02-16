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НБУ (9063) штраф (1076)

Нацбанк оштрафував п’ять фінкомпаній та одного лізингодавця

нбу,нацбанк

Національний банк застосував штрафні санкції до п’яти фінансових компаній та одного лізингодавця за несвоєчасне подання регулятору звітності за третій квартал/дев’ять місяців 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, штрафи накладено на:

  • ТОВ "Лізинг Експерт";
  • ТОВ "Пан Кредит";
  • ТОВ "Реалайнс Фінанс";
  • ТОВ "Фінансова компанія "Артем";
  • ТОВ "Фінансова компанія "Флексіс" (ЄДРПОУ 43000243);
  • ТОВ "Фінансова компанія "Експерт Інвест".

Зазначається, що відповідні рішення щодо штрафів ухвалені за результатами безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг 15 лютого і набирають чинності з 16 лютого 2023 року.

Компанії повинні сплатити штраф упродовж семи днів із дня отримання відповідного рішення регулятора.

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