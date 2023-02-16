Країни ЄС не змогли погодити новий пакет санкцій проти Росії через каучук, – Politico

Посли Європейського Союзу не змогли досягти згоди щодо нового пакету санкцій проти Росії під час дискусій 15 лютого.

За даними Politico, одним із спірним питань стала заборона імпорту російського синтетичного каучуку, який використовується у виробництві шин.

Зазначається, що Польща підтримала запровадження відповідних санкцій, а от Німеччина та Італія ставляться до цього скептично.

Промисловість синтетичного каучуку щороку приносить Росії мільярди доларів доходу. Лише в 2021 році РФ експортувала його майже на $2 млрд. Зокрема, країни ЄС заплатили за російський каучук близько $700 млн.

Нагадаємо, 15 лютого Єврокомісія офіційно презентувала десятий пакет санкцій проти РФ. Його планують ухвалити до 24 лютого – річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За словами президентки ЄК Урсули фон дер Ляєн, нові експортні заборони охоплять товари на понад 11 млрд євро.

Як повідомлялося, раніше видання Politico з'ясувало, що Євросоюз розглядає можливість запровадження санкцій проти чотирьох російських банків, серед яких найбільший приватний банк РФ "Альфа-банк". Пізніше Reuters повідомив, що Єврокомісія запропонувала ЄС відключити російські "Альфа-банк", "Тінькофф Банк" та "Росбанк" від міжнародної системи передачі фінансових повідомлень SWIFT.