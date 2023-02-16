Канада вже надала Україні допомоги на $5 мільярдів

Канада вже надала на $5 млрд військової, гуманітарної і фінансової допомоги українцям.

Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі на спільній з очільником МЗС України Дмитром Кулебою пресконференції у Києві, передає Укрінформ.

"Для того, щоб допомогти українцям боротися за свободу, ми надали на $5 млрд військової, гуманітарної, фінансової допомоги. Для того, щоб зробити тиск на Путіна і його оточення максимальним, ми ввели 2 тисячі санкцій і продовжуємо певним чином впливати на світовій арені, щоб знищити російський режим на дипломатичному і політичному рівнях", – наголосила вона.

Жолі також підкреслила, що для Канади немає іншого варіанта як перемога України, і країна продовжуватиме допомагати українцям після перемоги.

Міністр відзначила, що з Дмитром Кулебою вони обговорювали, як Канада може допомогти Україні зміцнити позиції на полі бою, а також пізніше – у майбутніх мирних переговорах.