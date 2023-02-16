До ВАКС скерували справу нардепа Нагорняка щодо недекларування автоза майже 2 мільйони

НАБУ та САП скерували до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт щодо народного депутата від фракції "Слуга народу" Сергія Нагорняка у справі про недекларування автівки вартістю 1,9 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Зазначається, що нардеп не задекларував автівку Lexus 2020 року випуску, яка хоч і належала його батькові, але від моменту купівлі нею користувався депутат разом із дружиною.

Як повідомлялося, 8 лютого Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили народному депутату IX скликання про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік. За даними слідства, нардеп не задекларував автівку – Lexus 2020 року випуску.

Правоохоронці не повіомляли тоді імені народного депутата, проте, за даними ЗМІ, йдеться про депутата від фракції "Слуга народу" Сергія Нагорняка.