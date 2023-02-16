БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1794 відвідувача онлайн
Новини
521 0
електроенергія (4082) Міненерго (902)

В енергосистемі з’явився резерв потужності, – Міненерго

світло

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що станом на 16 лютого п’яту добу поспіль немає дефіциту потужності, натомість навіть вдалося створити певний резерв.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго у Telegram.

"У четвер, 16 лютого, п‘яту добу поспіль генерації електроенергії достатньо для забезпечення потреб споживачів. Сьогодні генерація електроенергії продовжить забезпечувати її споживання, з‘явився певний резерв потужності", – наголосив Галущенко.

За його словами, більше половини електроенергії країни виробляють Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС.

В Одеській області у зв’язку з ремонтами мереж можливі стабілізаційні відключення.

Водночас енергетики Харківської області менш ніж за добу завершили ремонтні роботи та відновили електропостачання у Куп‘янску та прилеглих районах, які напередодні було знеструмлено в результаті ворожих обстрілів.

Як повідомлялося, у ніч на 16 лютого російські військові здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні. Є влучання у декількох областях, зокрема по об’єктах інфраструктури.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 