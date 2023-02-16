В енергосистемі з’явився резерв потужності, – Міненерго
Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що станом на 16 лютого п’яту добу поспіль немає дефіциту потужності, натомість навіть вдалося створити певний резерв.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго у Telegram.
"У четвер, 16 лютого, п‘яту добу поспіль генерації електроенергії достатньо для забезпечення потреб споживачів. Сьогодні генерація електроенергії продовжить забезпечувати її споживання, з‘явився певний резерв потужності", – наголосив Галущенко.
За його словами, більше половини електроенергії країни виробляють Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС.
В Одеській області у зв’язку з ремонтами мереж можливі стабілізаційні відключення.
Водночас енергетики Харківської області менш ніж за добу завершили ремонтні роботи та відновили електропостачання у Куп‘янску та прилеглих районах, які напередодні було знеструмлено в результаті ворожих обстрілів.
Як повідомлялося, у ніч на 16 лютого російські військові здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні. Є влучання у декількох областях, зокрема по об’єктах інфраструктури.
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