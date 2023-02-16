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обшук (598) IT-індустрія (296) ІТ-індустрія (530)

Голова української ІТ-компанії MacPaw розповів про результати обшуків в офісі та в нього вдома

macpaw

Генеральний директор української IT-компанії MacPaw Олександр Косован ввечері 15 лютого повідомив про завершення обшуків в офісі компанії та в нього вдома.

Про результати він написав у Facebook.

За його словами, під час обшуків вдома правоохоронці вилучили його робочий комп’ютер та копії документів, які на його думку, не мають відношення до справи.

"Завдяки публічному розголосу про ситуацію, слідчі дії в офісі завершилися швидше, ніж ми очікували, і пройшли досить стримано. Ми надали слідчим доступ до всіх документів та приміщень. Техніку компанії не вилучали, лише зробили копії деяких документів", –зазначивКосован.

Як додав очільник MacPaw, слідчі пояснили, що прийшли з обшуками тому, що правоохоронні органи не отримали від компанії відповідь на запит прокуратури.

"Але ми відповіли абсолютно на всі запити і надали всі необхідні документи.

Усі земельні ділянки ми придбали законно. А те, що нас звинувачують у видобутку видобутку корисних копалин – взагалі абсурдно і є частиною більшої картини", – наголосив він.

За словами Косована, цю ситуацію продовжать розв’язувати виключно у правовому полі: "Ми не брали і не братимемо участь у корупційних схемах. Наші адвокати готують заперечення та скарги на дії слідчих під час проведених обшуків та найближчим часом подадуть їх до відповідних інстанцій".

Як повідомлялося, 15 лютого правоохоронці прийшли з обшуками в офіс української IT-компанії MacPaw та додому генерального директора компанії Олександра Косована. 

За даними судового реєстру, правоохоронці мають претензії до ТОВ "Макпау Проперті Менеджмент" через ймовірні порушення у процесі будівництва комплексу відпочинку "IT-Relax" на території Циблівської сільської об'єднаної громади у Бориспільському районі на Київщині.

Кримінальне провадження було відкрито у червні 2021 року. Основні звинувачення – нецільове використання земель сільгосппризначення та будівництво об'єктів нерухомості у 100-метровій нормативно-прибережній захисній смузі Дніпра.

Заснована Косованом в 2008 році MacPaw є компанією з розробки програмного забезпечення. Основні продукти – CleanMyMac X, ClearVPN, Setapp та Gemini, Unarchiver. Заявлена кількість користувачів перевищує 30 млн.

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ахах мусора таки не смогли провернуть их любимое -изьятие серверов что бы рэкетнуть денюжку. Придурки, это вам не ларек на рынке, сервера уже давно в ЕС от вас подальше)) Идите ахметова подоите, а ИТ не трогайте - они одни работают в стране, а еще они хакнут вам порнохаб - че дибилы будете на работе делать?
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16.02.2023 14:56 Відповісти
"будівництво об'єктів нерухомості у 100-метровій нормативно-прибережній захисній смузі Дніпра."

Буде чудовий приклад для всіх "забудовників" незалежно від результату цього "наїзду".

Всі "забудовникі" напряглися
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16.02.2023 16:14 Відповісти
не потрібно косойван косить під янгола.......часи інші
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16.02.2023 20:00 Відповісти
Все просто цей чувак будували собі замок на березі річки Дніпро, а так як там мало землі доя його Версалю, воно намивало собі пісок з річки, так роблять абсолютно всі баригі з Києвської області, для них знищити річку та намити собі острови як в Дубай це норма будівництва. А ще аи незаконно закрили доступи до річки та зробили собі приватні причали - що суворо заборонено законом, але київські рабы які їм ці садиби будують за чорний нал на мітинги не виходять. Ость такі вони і є ці мещані з Києва.
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16.02.2023 20:41 Відповісти
За те, що вони потребують Дія підпис, щоб безкоштовно скористатися їх VPN- це їх ще мало наказали))
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16.02.2023 23:06 Відповісти

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