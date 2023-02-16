БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1835 відвідувачів онлайн
Новини
829 5
електроенергія (4082) Укренерго (1900) ENTSO-E (75)

ENTSO-E дозволило збільшити імпорт електроенергії в Україну

електроенергія

Європейське енргооб’єднання ENTSO-E 14 лютого ухвалило рішення про збільшення технічної можливості імпорту електроенергії в Україну до 700 МВт у будь-який час.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Раніше максимально можливий імпорт з Європи становив 700 МВт уночі та 600 МВт в інші години доби.

"Це результат нашої спільної наполегливої роботи з європейськими колегами, які глибоко розуміють важливість імпорту для енергосистеми України і надають нам всебічну підтримку у цьому напрямі", – йдеться у повідомленні.

У компанії додали, "Укренерго" й надалі працюватиме над розширенням технічних можливостей для комерційного обміну між Україною та Європою. Наразі триває оцінка можливості подальшого збільшення лімітів комерційного обміну.

Як нагадали в "Укренерго", після перших масованих атак РФ на енергетичну інфраструктуру з Україна припинила експорт електроенергії у Європу з 11 жовтня 2022 року.

Натомість сьогодні відбувається імпорт електроенергії, який при втраті генерації на електростанціях внаслідок російських обстрілів дозволяє зменшити дефіцит потужності і відповідно зменшити обсяги обмежень.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Интересно поняли ли некоторые местные долб..бы, что мы не продаем електричество за границу или продолжат верить кацапским вбросам?
показати весь коментар
16.02.2023 11:21 Відповісти
Ви вважаєте, що все на стільки чисто та гладко в нас та всі такі чесні та нічого не продають? Я би порадив вам не надягати рожеві окуляри, бо в тихому омуті чорти плавають
показати весь коментар
16.02.2023 14:56 Відповісти
Просрався 5-й номер з списку провладних ботів, які пасуться на Цензорі. Значить продають 101%.
показати весь коментар
16.02.2023 15:17 Відповісти
Зараз медведчуківські будуть давити масою.
"Вже і ENTSO-E купили, що би брехав про імпорт в Україну електрики"
показати весь коментар
16.02.2023 19:54 Відповісти
Усі перетоки в межах ENSTO-E можна бачити у публічному доступі. Власне, ніяких продаж не було. Технічні перетоки, звісно, є, але це не комерційні перетоки. Пояснювати це у країні баранів дуже важко, бо з електрики вони лише шарять де кнопка вкл/викл на зомбоящику з бидломарафоном...
показати весь коментар
16.02.2023 15:53 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 