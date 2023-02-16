СБУ повідомила про підозру очільнику російського "Промсвязьбанку"

Служба безпеки повідомила про підозру голові російського "Промсвязьбанку" Петру Фрадкову, який контролює 100% фінустанов в окупованих регіонах України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що він входить до найближчого оточення Кремля і є одним з головних організаторів запровадження так званої "рубльової зони" на окупованих територіях.

Крім того, саме він виконує вказівку вищого військово-політичного керівництва РФ щодо відкриття "філій" "Промсвязьбанку" на базі захоплених відділень українських фінустанов.

Також Фрадков координує представників місцевих окупаційних адміністрацій, відповідальних за блокування обігу гривні.

"Для цього ворог заборонив на захоплених територіях проводити електронні операції і готівкові розрахунки у гривні, а також унеможливив інкасацію української валюти. Отримані таким чином "рубльові" надходження спрямовують на фінансування потреб воєнно-промислового комплексу та окупаційних угруповань РФ", – додали в СБУ.

На підставі зібраних доказів Фрадкову повідомили про підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України – вчинення за попередньою змовою групою осіб умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

Санкція статті передбачає покарання до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.