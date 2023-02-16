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Київ (4603) транспорт (474) електроенергія (4082)

Київ поступово відновлює роботу громадського електротранспорту, запустили ще 44 маршрути

київ,тролейбус

Із 16 лютого у Києві відновлюють роботу 31 тролейбусний і 13 трамвайних маршрутів. Загалом на лінії вийшли 186 тролейбусів і 157 трамваїв.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у Telegram.

Як уточнили у Київській міській державній адмііністрації, робота тролейбусних маршрутів організовується так:

  • № 5 "Вул. Білицька – ст. м. "Площа Льва Толстого" (тимчасово до Повітрофлотського шляхопроводу);
  • № 5-Д "Просп. Свободи – ст. м. "Площа Льва Толстого" (тимчасово до Повітрофлотського шляхопроводу);
  • № 6 "Мінський масив (Діагностичний центр) – Майдан Незалежності";
  • № 7 "Вул. Чорнобильська – ст. м. "Площа Льва Толстого" (тимчасово до Повітрофлотського шляхопроводу);
  • № 8 "Вул. Смілянська – пл. Льва Толстого" (тимчасово до Південного вокзалу);
  • № 9-К "Вул. Кадетський Гай – Палац спорту";
  • № 11 "Національний музей народної архітектури та побуту України – вул. Маршальська";
  • № 12 "Ст. м. "Васильківська" – Залізничний вокзал";
  • № 14 "Ботанічний сад – Залізничний вокзал";
  • № 17 "Пл. Космонавтів – пл. Льва Толстого" (тимчасово до Південного вокзалу);
  • № 18 "Майдан Незалежності – вул. Сошенка";
  • № 24 "Вул. Північна – просп. Свободи";
  • № 25 "Ст. м. "Почайна" – просп. Свободи";
  • № 26 "Просп. Свободи – ст. м. "Нивки";
  • № 27 "Ст. м. "Почайна" – зал. ст. "Київ-Волинський";
  • № 29-Д "Дарницька площа – зал. станція "Зеніт";
  • № 30 "Вул. Милославська – вул. Кадетський Гай";
  • № 32 "Вул. Північна – вул. Сошенка";
  • № 34 "Вул. Північна – ст. м. "Почайна";
  • № 34-К "Вул. Північна – просп. С. Бандери";
  • № 36 "Вул. Північна – ст. м. "Святошин";
  • № 37 "Вул. Милославська – ст. м. "Лісова";
  • № 37-А "Поліклініка – ст. м. "Лісова";
  • № 38 "Ст. м. "Видубичі" – Національний музей історії України у Другій світовій війні";
  • № 40 "Вул. Кадетський Гай – Палац спорту";
  • № 41 "Вул. Тулузи – ст. м. "Святошин";
  • № 42 "Вул. Дегтярівська – ст. м. "Либідська";
  • № 43 "Кібцентр – Дарницька площа";
  • № 44 "Вул. Північна – просп. С. Бандери";
  • № 47 "Вул. Милославська – ст. м. "Мінська";
  • № 50-К "Вул. Милославська – Дарницька площа".

У КМДА також нагадали, що з 13 лютого відновлено тролейбусний маршрут № 31 "Вул. Милославська – ст. м. "Лук’янівська".

Окрім цього, організовано роботу трамвайних маршрутів:

  • № 4 "Вул. Милославська – ст. Троєщина-2";
  • № 8-К "Ст. м. "Позняки" – вул. П. Усенка";
  • № 11 "Вул. Йорданська – Контрактова площа";
  • № 12 "Контрактова площа – Пуща-Водиця (14-та лінія)";
  • № 16 "Контрактова площа – ст. м. "Героїв Дніпра";
  • № 17 "Вул. Йорданська – Пуща-Водиця";
  • № 19 "Площа Шевченка – Контрактова площа";
  • № 22-А "Бульвар Перова – ст. м. "Лісова";
  • № 22-К "Вул. П. Усенка – ЗЗБК";
  • № 28-Д "Вул. Милославська – ст. м. "Позняки";
  • № 29-К "Ст. м. "Бориспільска" – вул. П. Усенка";
  • № 33-А "Вул. Макаренка (ДВРЗ) – вул. П. Усенка";
  • № 35 "Вул. Сержа Лифаря – ст. м. "Лісова".

До того ж продовжили роботу трамвайні маршрути:

  • № 1 "Михайлівська Борщагівка – ст. Старовокзальна";
  • № 3 "Ст. Ромена Роллана – ст. Старовокзальна";
  • № 5 "Вул. Сержа Лифаря – ст. Троєщина-2";
  • № 28 "Вул. Милославська – ст. м. "Лісова".

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