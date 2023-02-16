Київ поступово відновлює роботу громадського електротранспорту, запустили ще 44 маршрути

Із 16 лютого у Києві відновлюють роботу 31 тролейбусний і 13 трамвайних маршрутів. Загалом на лінії вийшли 186 тролейбусів і 157 трамваїв.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у Telegram.

Як уточнили у Київській міській державній адмііністрації, робота тролейбусних маршрутів організовується так:

№ 5 "Вул. Білицька – ст. м. "Площа Льва Толстого" (тимчасово до Повітрофлотського шляхопроводу);

№ 5-Д "Просп. Свободи – ст. м. "Площа Льва Толстого" (тимчасово до Повітрофлотського шляхопроводу);

№ 6 "Мінський масив (Діагностичний центр) – Майдан Незалежності";

№ 7 "Вул. Чорнобильська – ст. м. "Площа Льва Толстого" (тимчасово до Повітрофлотського шляхопроводу);

№ 8 "Вул. Смілянська – пл. Льва Толстого" (тимчасово до Південного вокзалу);

№ 9-К "Вул. Кадетський Гай – Палац спорту";

№ 11 "Національний музей народної архітектури та побуту України – вул. Маршальська";

№ 12 "Ст. м. "Васильківська" – Залізничний вокзал";

№ 14 "Ботанічний сад – Залізничний вокзал";

№ 17 "Пл. Космонавтів – пл. Льва Толстого" (тимчасово до Південного вокзалу);

№ 18 "Майдан Незалежності – вул. Сошенка";

№ 24 "Вул. Північна – просп. Свободи";

№ 25 "Ст. м. "Почайна" – просп. Свободи";

№ 26 "Просп. Свободи – ст. м. "Нивки";

№ 27 "Ст. м. "Почайна" – зал. ст. "Київ-Волинський";

№ 29-Д "Дарницька площа – зал. станція "Зеніт";

№ 30 "Вул. Милославська – вул. Кадетський Гай";

№ 32 "Вул. Північна – вул. Сошенка";

№ 34 "Вул. Північна – ст. м. "Почайна";

№ 34-К "Вул. Північна – просп. С. Бандери";

№ 36 "Вул. Північна – ст. м. "Святошин";

№ 37 "Вул. Милославська – ст. м. "Лісова";

№ 37-А "Поліклініка – ст. м. "Лісова";

№ 38 "Ст. м. "Видубичі" – Національний музей історії України у Другій світовій війні";

№ 40 "Вул. Кадетський Гай – Палац спорту";

№ 41 "Вул. Тулузи – ст. м. "Святошин";

№ 42 "Вул. Дегтярівська – ст. м. "Либідська";

№ 43 "Кібцентр – Дарницька площа";

№ 44 "Вул. Північна – просп. С. Бандери";

№ 47 "Вул. Милославська – ст. м. "Мінська";

№ 50-К "Вул. Милославська – Дарницька площа".

У КМДА також нагадали, що з 13 лютого відновлено тролейбусний маршрут № 31 "Вул. Милославська – ст. м. "Лук’янівська".

Окрім цього, організовано роботу трамвайних маршрутів:

№ 4 "Вул. Милославська – ст. Троєщина-2";

№ 8-К "Ст. м. "Позняки" – вул. П. Усенка";

№ 11 "Вул. Йорданська – Контрактова площа";

№ 12 "Контрактова площа – Пуща-Водиця (14-та лінія)";

№ 16 "Контрактова площа – ст. м. "Героїв Дніпра";

№ 17 "Вул. Йорданська – Пуща-Водиця";

№ 19 "Площа Шевченка – Контрактова площа";

№ 22-А "Бульвар Перова – ст. м. "Лісова";

№ 22-К "Вул. П. Усенка – ЗЗБК";

№ 28-Д "Вул. Милославська – ст. м. "Позняки";

№ 29-К "Ст. м. "Бориспільска" – вул. П. Усенка";

№ 33-А "Вул. Макаренка (ДВРЗ) – вул. П. Усенка";

№ 35 "Вул. Сержа Лифаря – ст. м. "Лісова".

До того ж продовжили роботу трамвайні маршрути: