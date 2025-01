Lego залишився найдорожчим брендом іграшок у світі дев’ятий рік поспіль, – Brand Finance

Бренд Lego залишився найдорожчим брендом іграшок у світі дев’ятий рік поспіль. Так, його вартість за рік збільшилась на 24% і перевищила $7,44 млрд.

Як свідчить рейтинг консалтингової компанії Brand Finance, японські бренди Bandai Namco ($1,58 млрд) і Dragon Ball ($0,4 млрд) знаходяться відповідно на другому та восьмому рядках рейтингу, пише Інтерфакс-Україна.

Решта місць у топ-10 займають американські бренди: Fisher-Price ($879 млн), Barbie ($701 млн) та Hot Wheels ($410 млн) виробництва компанії Mattel Inc., бластери Nerf ($462 млн) та колекційна карткова гра Magic: The Gathering ($352 млн) від компанії Hasbro Inc. та власне ігри під брендом Hasbro ($339 млн), а також колекційні фігурки Pop! ($409 млн).

Найбільш швидкі темпи зростання вартості за останній рік продемонстрував створений у 1993 році бренд Magic: The Gathering – у 2,3 раза.