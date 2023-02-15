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бренд (49) іграшки (36) Lego (12)

Lego залишився найдорожчим брендом іграшок у світі дев’ятий рік поспіль, – Brand Finance

лего,lego

Бренд Lego залишився найдорожчим брендом іграшок у світі дев’ятий рік поспіль. Так, його вартість за рік збільшилась на 24% і перевищила $7,44 млрд.

Як свідчить рейтинг консалтингової компанії Brand Finance, японські бренди Bandai Namco ($1,58 млрд) і Dragon Ball ($0,4 млрд) знаходяться відповідно на другому та восьмому рядках рейтингу, пише Інтерфакс-Україна.

Решта місць у топ-10 займають американські бренди: Fisher-Price ($879 млн), Barbie ($701 млн) та Hot Wheels ($410 млн) виробництва компанії Mattel Inc., бластери Nerf ($462 млн) та колекційна карткова гра Magic: The Gathering ($352 млн) від компанії Hasbro Inc. та власне ігри під брендом Hasbro ($339 млн), а також колекційні фігурки Pop! ($409 млн).

Найбільш швидкі темпи зростання вартості за останній рік продемонстрував створений у 1993 році бренд Magic: The Gathering – у 2,3 раза.

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Наші діти також цими іграшками не гралися, все куплене просто стояло в кутку. А от https://bontoy.ua/brands/djeco/ настільні ігри Джеко їм дуже сподобались. Ми були приємно вражені їх доступною ціною та якістю. Замовляли в Bontoy дуже багато, а ще тут купуємо часто іграшки для роздрібної торгівлі гуртом. Тут запропонували найкращі умови для співпраці.
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10.07.2023 18:15 Відповісти

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