Швейцарія почала конфіскацію активів оточення Януковича на $140 мільйонів на користь України

Федеральна рада Швейцарії вирішила розпочати адміністративне провадження щодо конфіскації активів оточення експрезидента України Віктора Януковича на загальну суму 130 мільйонів швейцарських франків ($140,5 млн).

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Федеральної ради 15 лютого, повідомляється на сайті швейцарського уряду.

Зокрема, Федеральному департаменту фінансів (FDF) доручено ініціювати низку проваджень щодо конфіскації у Федеральному адміністративному суді (FAC).

"Метою проваджень є конфіскація активів політично відомих осіб (PEP) та їхніх близьких спільників, які, як припускається, мають незаконне походження. Фігурантів пов’язували з колишнім президентом Віктором Януковичем, який був усунений у лютому 2014 року під час Української революції", – зазначається у повідомленні.

В уряді країни нагадали, що невдовзі після початку військової агресії Росії проти України у 2022 році Федеральна рада почала розгляд справ, у яких може бути розпочато провадження про конфіскацію згідно із Законом про іноземні незаконні активи (FIAA).

Зокрема, 25 травня 2022 року FDF було доручено розпочати перше провадження щодо конфіскації приблизно 100 мільйонів швейцарських франків. Після подальших обговорень Федеральна рада доручила FDF розпочати провадження щодо ще 30 мільйонів швейцарських франків, у результаті чого загальна сума активів, що підлягають конфіскації, перевищила 130 мільйонів швейцарських франків.

"Активи залишатимуться замороженими до остаточного рішення системи адміністративної юстиції Швейцарії щодо конфіскації. Будь-яке майно, яке буде остаточно конфісковано, буде повернуто українському народу відповідно до міжнародної угоди", – уточнюється у повідомленні.

В уряді Швейцарії нагадали, що за кілька днів після усунення Віктора Януковича у 2014 році Федеральна рада наказала заморозити будь-які активи президента-втікача та його оточення. Після цього Україна відкрила кримінальне провадження щодо конфіскації цих заморожених активів у Швейцарії, однак остаточного рішення про їх конфіскацію українською владою не досі ухвалено.

Однак Федеральна рада врахувала, що військова агресія Росії проти України, розпочата у 2022 році, значно ускладнила ці зусилля, та дійшла висновку, що початок процедури конфіскації на основі FIAA тепер є можливим і доцільним.

Своєю чергою, початок процедури конфіскації усуває необхідність заморожування вказаних активів. Таким чином, указ про їх заморожування, втратить чинність опівночі 27 лютого 2023 року.

Водночас у повідомленні наголошується, що рішення щодо активів оточення Януковича не пов’язане з санкціями проти Росії, ухваленими у 2022 році.

Процедура конфіскації активів за загоном FIAA застосовується лише у виняткових випадках. Закон уповноважує систему адміністративної юстиції Швейцарії (FAC і, якщо рішення оскаржено, Федеральний верховний суд) конфіскувати активи публічних діячів, але лише за дотримання суворих умов. Зокрема, необхідно, щоб судова система іноземної держави намагалася конфіскувати активи, але не змогла цього зробити.