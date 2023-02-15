БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1855 відвідувачів онлайн
Новини
499 0
приватизація (1323) ФДМУ (1352)

Фонд держмайна презентував топ-об’єкти для приватизації у 2023 році. ВIДЕО

приватизація

15 лютого Фонд державного майна України представив об’єкти приватизаційних аукціонів 2023 року.

На презентації об'єктів директор Департаменту приватизації Владислав Данилішин розповів представникам бізнесу та рієлторам про те, що цього року Фонд держмайна виставляє на аукціони 28 спиртзаводів, 8 торфодобувних підприємств, 5 комбінатів хлібопродуктів, а також 6 кар'єрів та добувних підприємств.

Також учасникам заходу детально розповіли про документальний супровід під час реєстрації для участі в приватизаційних аукціонах та ознайомили з процедурою завершення приватизації активу після виграшу на аукціоні "Prozorro.Продажі".

З усіма об'єктами Фонду держмайна, які планується виставити на приватизаційні аукціони можна ознайомитися на сайті privatization.gov.ua

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 