Фонд держмайна презентував топ-об’єкти для приватизації у 2023 році. ВIДЕО

15 лютого Фонд державного майна України представив об’єкти приватизаційних аукціонів 2023 року.

На презентації об'єктів директор Департаменту приватизації Владислав Данилішин розповів представникам бізнесу та рієлторам про те, що цього року Фонд держмайна виставляє на аукціони 28 спиртзаводів, 8 торфодобувних підприємств, 5 комбінатів хлібопродуктів, а також 6 кар'єрів та добувних підприємств.

Також учасникам заходу детально розповіли про документальний супровід під час реєстрації для участі в приватизаційних аукціонах та ознайомили з процедурою завершення приватизації активу після виграшу на аукціоні "Prozorro.Продажі".

З усіма об'єктами Фонду держмайна, які планується виставити на приватизаційні аукціони можна ознайомитися на сайті privatization.gov.ua