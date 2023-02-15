Нацполіція назвала підстави для обшуків у IT-компанії MacPaw

Національна поліція та Спеціалізована екологічна прокуратура підтвердили обшуки у IT-компанії MacPaw, вказавши їх підставою роботи біля комплексу відпочинку компанії.

Як повідомили у пресслужбі Нацполіції, обшуки відбулися відповідно до ухвал суду, оскільки на запити правоохоронних органів нібито не було надано потрібних документів.

"Досудове розслідування здійснюється за фактом збільшення без спеціального дозволу берегової лінії, яка межує із земельними ділянками, де ведеться будівництво комплексу відпочинку", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, на території земельних ділянок у Київській області, що належать товариству з обмеженою відповідальністю, здійснюється незаконний видобуток корисних копалин для будівництва комплексу відпочинку.

Зокрема, відповідно до акту огляду, який складено працівниками Циблівської ОТГ, земельна ділянка загальною площею 11,2286 га використовується не за цільовим призначенням: на березі Канівського водосховища, прибережна смуга якого відноситься до вказаних вище земельних ділянок, знаходиться земснаряд для видобутку піску.

"Відтак слідчі Головного слідчого управляння Нацполіції спільно з екоінспекцією столичного регіону провели огляд і з’ясували, що у такий спосіб без спеціального дозволу було збільшено берегову лінію на ділянці, де будується комплекс відпочинку. Згідно із проведеною в рамках досудового розслідування екологічною експертизою, сума завданих державі збитків становить понад 12,5 млн грн", – стверджують у Нацполіції.

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Як повідомлялося, сьогодні правоохоронці провели обшуки в офісі української IT-компанії MacPaw та в будинку її очільника Олександра Косована. За його словами, "причиною обшуків стало бажання чиновників заволодіти земельними ділянками, які MacPaw законно придбала у період з 2016 по 2021 роки".

За даними судового реєстру, правоохоронці мають претензії до ТОВ "Макпау Проперті Менеджмент" через ймовірні порушення у процесі будівництва комплексу відпочинку "IT-Relax" на території Циблівської сільської об'єднаної громади у Бориспільському районі на Київщині.

Кримінальне провадження було відкрито у червні 2021 року. Основні звинувачення – нецільове використання земель сільгосппризначення та будівництво об'єктів нерухомості у 100-метровій нормативно-прибережній захисній смузі Дніпра.

Заснована Косованом у 2008 році MacPaw є компанією з розробки програмного забезпечення. Основні продукти – CleanMyMac X, ClearVPN, Setapp та Gemini, Unarchiver. Заявлена кількість користувачів перевищує 30 млн.