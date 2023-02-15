Швейцарія приєдналася до обмеження цін на російські нафтопродукти

Федеральна рада Швейцарії 15 лютого узгодила свій режим санкцій щодо сирої нафти та нафтопродуктів із Росії з останнім пакетом санкцій, ухваленим Європейським Союзом.

Як повідомляється на сайті Федеральної ради Швейцарії, нові санкції набули чинності о 18:00 15 лютого.

У повідомленні зазначається, що у відповідь на розгорнуту Росією повномасштабну війну проти України ЄС 4 лютого запровадив граничні ціни на нафтопродукти з Росії, а також адаптував відповідні перехідні положення. А отже Швейцарія приєдналася до цих обмежень, як і до запровадженого у грудні обмеження цін на російську нафту.

Відтак, швейцарським компаніям дозволено надавати послуги, що сприяють торгівлі, посередництву та транспортуванню таких продуктів, як мазут із Росії або походженням із Росії, лише за умови, що ціна не перевищує $45 за барель. Ціна на бензин, дизельне паливо або гас обмежена на рівні $100 за барель.

"Метою цих положень є пом’якшення несприятливих наслідків для постачання енергоресурсів до третіх країн і зниження цінових стрибків, спричинених військовою агресією Росії проти України, а також обмеження доходів Росії від нафти", – сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, 5 лютого набуло чинності ембарго на морські поставки бензину, дизеля, гасу, нафти й мазуту з Росії до Європейського Союзу. Також набули чинності цінові обмеження на них, запроваджені Євросоюзом і країнами G7.

Із 5 лютого також набув чинності механізм визначення граничних цін щодо морських перевезень російської нафти в треті країни.