Україна вдвічі зменшила імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови

Імпорт електроенергії зі Словаччини продовжує зменшуватися шосту добу поспіль: на середу, 15 лютого, порівняно з вівторком зниження становило 51%, до 3 028 МВт-год за попереднього показника 6 188 МВт-год на добу.

Як свідчать дані мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E, імпорт 15 лютого має йти всі години доби на потужності 23-143 МВт, пише Інтерфакс-Україна.

Проте трейдери на 15 лютого бронювали залежно від години 416-596 МВт із запропонованих на аукціон НЕК "Укренерго" щодо розподілу доступу до перетину 400-600 МВт.

На 15 лютого "Д.Трейдинг" забронював 365-567 МВт на всі години, держенерготрейдер "Енергетична компанія України" – 20 МВт на всі години, "Августа" – 10 МВт на всі години, "Ю.Комодитиз" – по 1 МВт на 6 годин.

Разом із тим на четвер, 16 лютого, доступну потужність перерізу бронювали лише "Д.Трейдінг" – по 300-450 МВт на всі години, що значно нижче за заброньовану потужність на середу, та "Ю.Комодитиз" – по 1 МВт на 7 годин доби.

Імпорт е/е з Молдови після зростання на вівторок, 14 лютого, у 3,6 раза на середу впав у 2,6 раза – до 241 МВт-год. 120 МВт на кожну годину перетину для імпорту продовжує бронювати "Д.Трейдінг" (загалом виставляється 800 МВт). Такий самий показник і на четвер.

Як зазначають на ринку, падіння обсягу імпорту може бути пов'язане зі стабілізацією ситуації з постачанням е/е в Україні – четверту добу поспіль дефіцит нульової через зростання генерації та відновлення мереж.