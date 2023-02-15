Українці в Польщі можуть отримати ваучери від "Червоного Хреста"

Громадяни України в Польщі можуть отримати ваучери від польського "Червоного Хреста". Це благодійна програма для українських біженців, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року.

Як повідомляє Мінреінтеграції, отримати ваучери на суму 500 злотих можуть такі категорії:

особи, які мають свідоцтво про непрацездатність;

жінки, старші 60, або чоловіки, старші 65 років;

вагітні жінки (за наявності відповідної довідки);

особи, які виховують дитину віком до 12 місяців;

особи, які самі доглядають трьох або більше дітей.

Отримати ваучер можна у найближчому відділенні "Червоного Хреста" за умови, якщо претенденти раніше не отримували тут фінансову допомогу або допомогу від ООН чи інших неурядових організацій.

Сертифікат можна витратити на харчі, засоби гігієни та побутові речі.

Раніше повідомлялося, що Польща розширила можливості використання українських посвідчень водія.