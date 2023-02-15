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Фонд гарантування ліквідував колишній банк Думчева

банк

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив ліквідацію ПАТ "Комерційний Банк "Преміум".

Як повідомляє пресслужба Фонду, 7 лютого до Єдиного державного реєстру юридичних осіб внесено запис про припинення ПАТ "КБ "Преміум" як юридичної особи, а, отже, ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк ліквідованим.

Відтак, повноваження Фонду гарантування як ліквідатора банку припинено.

Нагадаємо, 10 лютого 2016 року НБУ ухвалив рішення про ліквідацію банку "Преміум" через порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. За даними Фонду гарантування, вкладникам банку "Преміум" у рамках гарантійної суми було виплачено понад 146 млн грн.

Неофіційно банк "Преміум" пов'язували з екскандидатом на посаду мера Києва Сергієм Думчевим. Офіційно Думчев не був власником банку, але один із основних акціонерів банку (33%) Леонід Первак називав Думчева близьким другом та визнавав, що інший великий акціонер банку – Лариса Смирнова (33,5%) є сестрою Думчева. Крім того, Думчев був членом наглядової ради банку "Преміум".

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Наприкінці 2016 року Нацполіція розпочинала розслідування за фактами, згідно з якими посадові особи банку "Преміум" та низки фізичних осіб організували механізм незаконного виведення за кордон та переведення в готівку коштів з використанням фіктивних підприємств та підставних фізичних осіб.

За даними слідства, з 26 січня по 23 грудня 2015 року одна із пов'язаних з банком фізосіб провела за кордоном розрахунки випущеними банком картками на суму 437,61 млн грн, у тому числі на 417,98 млн грн – у закладах, які проводять азартні ігри (Казино).

Згодом власники банку кілька років блокували його ліквідацію у судах.

Згідно з даними Нацбанку, на 1 жовтня 2015 року за розміром загальних активів банк "Преміум" займав 56 місце (1,75 млрд грн) серед 123 банків, що діяли в країні на той час.

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