Експортні доходи "Газпрому" цьогоріч можуть упасти на 50%, – Reuters

Втрата європейських продажів може вдвічі скоротити експортні доходи російського "Газпрому" цього року, що означає різке скорочення податкових надходжень для держави.

Відповідно до даних аналітиків, експортних даних і розрахунків Reuters, експорт "Газпрому", одного з найбільших платників податків РФ, скоротився після того, як російська війна в Україні спривела до санкцій Заходу, а також скорочення деяких поставок газу до Європи з Росії, пише enkorr.

Виходячи з експортних мит і обсягів, доходи "Газпрому" від продажів за кордон могли знизитися в січні до $3,4 млрд з $6,3 млрд за період минулого року після падіння поставок газу до Європи.

Якщо тенденція збережеться, експортні доходи "Газпрому" за весь рік можуть скоротитися вдвічі порівняно з 2022 роком, коли обсяги експорту також скоротилися майже вдвічі.

"Газпром" є одним із найбільших платників до бюджету Росії, дефіцит якого в січні склав 1,76 трлн рублів ($24 млрд), що було викликано падінням доходів від енергоносіїв і різким зростанням витрат.

Зазначається, що Росія покладається на доходи від нафти й газу – минулого року близько 11,6 трлн рублів – і була змушена почати продавати міжнародні валютні резерви, щоб покрити дефіцит бюджету, збільшений витратами на війну в Україні.

У 2022 році обсяги експорту "Газпрому" впали на 46%, повідомляє компанія. Підрахунки Reuters показали, що компанія все ще могла отримати рекордний дохід у розмірі $80 млрд завдяки вищим цінам.

"Газпром" отримав рекордні 2,5 трлн рублів ($34 млрд) чистого прибутку в першій половині 2022 року, що підвищився завдяки цінам на газ, які різко зросли на міжнародних ринках через побоювання збоїв у постачанні. Після цього компанія, як і багато російських фірм, перестала оприлюднювати свої фінансові результати.

Минулого року компанія сплатила 5 трлн рублів податків до федерального та регіональних бюджетів, що становить майже п'яту частину доходів федерального бюджету.

Але 2023 рік може виявитися складнішим, оскільки міжнародні ціни на газ впали, а кількість газу, що постачається до Європи, значно нижча, ніж за перші кілька місяців минулого року.

Мінекономіки РФ прогнозує експортну ціну "Газпрому" на 2023 рік на рівні $700/тис. кубометрів. Якщо підрахунки правильні, доходи "Газпрому" від експорту цього року можуть досягти від $35 млрд до $46 млрд.