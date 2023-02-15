Голова Нацбанку закликав ЄЦБ посприяти виходу європейських банків з Росії

Національний банк України (НБУ) вважає неприпустимим продовження роботи міжнародних банківських груп на ринку РФ та закликає Європейський центральний банк (ЄЦБ) стимулювати їх до виходу з російського ринку.

Про це голова Національного банку України Андрій Пишний повідомив у Facebook за підсумками зустрічі із головою ЄЦБ Крістін Лагард.

"Навіть публічних даних про діяльність європейських банків у росії достатньо, щоб побачити – динаміка згортання їхньої діяльності є досить млявою, а деякі банки навпаки нарощують активність за окремими напрямами – розглядаю це як фактичне фінансування війни", – наголосив Пишний.

Він додав, що Нацбанк України підготував конкретні пропозиції, як можливо на рівні європейского регулятора стимулювати європейські банки до остаточного виходу з Росії і сподівається на підтримку ЄЦБ у цьому питанні.

"Важливо, що усі наші пропозиції було взято до вивчення. Навіть якщо вони лежать поза мандатом банку, авторитетний голос інституції, впевнений, буде почуто", – зазначив Пишний.

За його словами, наразі існує декілька варіантів виходу іноземних банків з РФ.

"Зокрема, мова йде про скорочення російського бізнесу. Це по-перше. По-друге, добровільна ліквідація. І третій варіант – ініціювання інвестиційного арбітражу проти російської федерації за наявності фактичних проблем з реалізацією банком своїх прав", – додав Пишний.

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Як повідомлялося, у січні Національний банк України (НБУ) публічно закликав керівників міжнародних банківських груп виконати свої обіцянки та припинити роботу в Росії. Такі звернення були спрямовані на адресу Raiffeisen Bank International, Intensa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole.

Раніше стало відомо, що російські дочірні банки іноземних фінустанов, включаючи Raiffeisen Bank International (Відень), Citibank (Нью-Йорк), Credit Europe Bank (Амстердам) та OTP Bank (Будапешт), разом із російськими банками надають кредитні канікули росіянам, які воюють в Україні.

Крім того, на своїх сайтах російські "Райффайзен банк" та "ОТП Банк" визнають існування так званих "Луганської та Донецької народних республік" та називають війну в Україні "спецоперацією".



На сайті "Райффайзен банку" також вказується про надання військовим РФ кредитів за пільговими умовами.