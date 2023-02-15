Бюро економічної безпеки знайшло чотири невеликі підпільні гральні заклади на Київщині

Співробітники Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Києві та Київській області викрили та зупинили діяльність чотирьох закладів, які здійснювали незаконну діяльність у сфері грального бізнесу.

Як повідомляє пресслужба БЕБ, за результатами обшуків за адресами, де знаходилися 4 нелегальних заклади, вилучено понад 60 комплектів комп’ютерної техніки, пристрої для перевірки купюр, носії інформації та інші технічні засоби.

За даними слідства, група осіб організувала роботу цієї мережі закладів, встановивши у них комп’ютери та ноутбуки з програмами - симуляторами азартних ігор, що містять генератори випадкових чисел та дозволяють проведення гри в автономному режимі.

Кримінальне провадження у справі відкрито за ст. 203 КК України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей).

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Як повідомлялося, минулого тижня нардеп від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив про затримання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Києві та Киівській області Олександра Грабчака. За даними нардепа, його піймали під час отримання хабаря за невтручання у роботу грального закладу у Києві.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що народні депутати пропонують ліквідувати або реформувати створене менше ніж півтора роки тому Бюро економічної безпеки (БЕБ). Коментуючи роботу БЕБ найближчим часом Арахамія зауважив, що "по-хорошому, треба провести новий конкурс та переатестацію персоналу".