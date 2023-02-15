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СБУ заблокувала спробу Росії заволодіти українськими суднами у Середземному морі. ФОТО

сбу

Служба безпеки України (СБУ) спільно і правоохоронними органами Королівства Іспанія запобігла спробам Рсії привласнити майно воднотранспортного держпідприємства України.

Як повідомляє пресцентр СБУ, керівництво підсанкційної компанії з РФ намагалось заволодіти двома українськими промисловими суднами вартістю понад $10 млн, які перебувають на території іспанського порту.

"Для реалізації оборудки представники країни-агресора "домовились" з посадовцями українського держпідприємства про оренду плавзасобів афілійованою бізнес-структурою, яку контролюють з Росії. Потім учасники схеми створили штучні умови для передачі суден російській компанії нібито за погашення боргу у вигляді арештованих активів в Україні", – зазначається у повідомленні.

Втім співробітники СБУ викрили злочинний механізм, встановили осіб, причетних до його організації, і заблокували незаконну передачу українського майна. Зараз морські судна арештовано.

У СБУ запевнили, що після проведення невідкладних слідчо-оперативних дій їх буде повернуто у власність України.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору), вирішується питання щодо повідомлення про підозру посадовцям держпідприємства та їхнім спільникам, причетним до оборудки.

СБУ заблокувала спробу Росії заволодіти українськими суднами у Середземному морі 01

СБУ заблокувала спробу Росії заволодіти українськими суднами у Середземному морі 02

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Моша споглядає :ЗЕ--срулята. провладні. наші-- так-кохають ГЕШЕФТНІ тиші . що НЕ чути навіть шурхіт миші у трюмах зернових. що пруть пшеничку згорьованої Вкраїни до Африки--жерафрики...Останнім часом --жодного втопленого човника раші...Готові плазувати на будь.які умови раші за надприбутки хлібні наші ( перепрошую за власні !!! )
Оскільки з вікна бачу : вже 3( третя ) . бригада злиденних взялася патрошить сміттєві контейнери в пошуках скоринки. чи то пляшки ( вражає : ще зовсім молодь ...) Невже НЕ можна зробити . для таких доступним отой хліб ?! ( ситий. зажера--ніколи голодного НЕ зрозуміє !!! )
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01.08.2023 13:59 Відповісти

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