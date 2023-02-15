У Великій Британії залишаються понад 160 тисяч українців, – посол

Понад 160 тис. громадян України наразі перебувають на території Великої Британії, усього було видано понад 200 тис. віз.

Про це на брифінгу повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко, пише Інтерфакс-Україна.

"Понад 160 тис. наших співвітчизників перебувають зараз на території Великої Британії. Усього отримано віз понад 200 тис. Тобто частина наших співвітчизників отримала дозвіл, але не скористалася гостинністю Великої Британії. Нічого поганого в цьому немає, люди можуть ухвалити це рішення пізніше", – розповів дипломат.

За словами посла, українці мають доступ до безкоштовної охорони здоров'я, і всі відповідні служби працюють для забезпечення комфортного перебування громадян України у Великій Британії.

Раніше повідомлялося, що в Національному банку України очікують, що витрати українських мігрантів за 2023 рік становитимуть $24 млрд.

Станом на січень кількість українців, які виїхали до країн Європи після початку повномасштабного вторгнення Росії, сягає 7,92 млн осіб.