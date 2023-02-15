"Укрзалізниця" поширила внутрішні тарифи на транзит вантажів

"Укрзалізниця" з 15 лютого на період воєнного стану та 90 днів після його скасування стягуватиме плату за транзитні вантажоперевезення за ставками внутрішніх тарифів.

Про це розповів заступник директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов, пише Інтерфакс-Україна.

"Після початку повномасштабної російської агресії Україна припинила участь у Тарифній угоді залізничних адміністрацій (залізниць) держав-учасниць СНД, у рамках якої щорічно затверджувалася тарифна політика для перевезень транзитних вантажів. Півтора місяці поточного року ми працювали без затверджених транзитних тарифів", – зауважив представник "Укрзалізниці".

"У якості тимчасового заходу на період воєнного стану та 90 днів після нього було прийнято рішення нараховувати плату за перевезення транзитних вантажів територією України за правилами та тарифами Збірника тарифів (на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги) із застосуванням діючих коефіцієнтів", – пояснив Ткачов.

Зміна порядку нарахування плати за транзит затверджена наказом Мінінфраструктури від 13 січня 2023 року №27 "Про деякі питання встановлення залізничних транзитних тарифів" із змінами наказом №72 від 8 лютого, який пройшов реєстрацію у Мін'юсті.

Із початку 2023 року "Укрзалізниця" здійснювала резервування коштів за транзитні перевезення на рахунках компаній-експедиторів. Після офіційного введення в дію наказу Мінінфраструктури платежі за здійснені перевезення будуть перераховані та списані відповідно до чинного порядку.

Розмір плати за транзитні перевезення залежить від номенклатури вантажів, відстань перевезення, роду рухомого складу. Розмір тарифу за перевезення низки вантажів під час застосування нового порядку нарахування плати може збільшитися, уточнили в "Укрзалізниці".

У січні 2023 року обсяг транзитних перевезень "Укрзалізниці" зріс у два рази порівняно із груднем 2022 року – до 87,6 тис. тонн. Торік на транзит припадало 1,8% у загальному обсязі перевезень 150,6 млн тонн. Найбільше вантажів перевозилося у внутрішньому сполученні – 51%.