ЄС розширить санкції проти Ірану за допомогу Росії, – фон дер Ляєн

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС вперше запропонує санкції проти іранських економічних операторів, залучених у російську війну в Україні.

"Уперше ми також пропонуємо запровадити санкції проти іранських організацій, у тому числі пов’язаних з Революційною гвардією Ірану", – сказала фон дер Ляєн європейським законодавцям у Страсбурзі, пише Reuters.

Фон дер Ляєн сказала, що десятий пакет санкцій загальною вартістю 11 млрд євро ($11,79 млрд) буде націлений на нові заборони на торгівлю та контроль за експортом технологій, включно з безпілотниками, гелікоптерами та ракетами.

Раніше повідомлялося, що країни "Великої сімки" обговорюють можливість запровадити санкції проти компаній із Китаю, Ірану та Північної Кореї, які, на їхню думку, постачають Росії запчастини та технології військового призначення.