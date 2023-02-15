БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1808 відвідувачів онлайн
Новини Війна
418 0
Іран (443) росія (13633) санкції (4101) Євросоюз (4906)

ЄС розширить санкції проти Ірану за допомогу Росії, – фон дер Ляєн

фон,дер,урсула,ляєн

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС вперше запропонує санкції проти іранських економічних операторів, залучених у російську війну в Україні.

"Уперше ми також пропонуємо запровадити санкції проти іранських організацій, у тому числі пов’язаних з Революційною гвардією Ірану", – сказала фон дер Ляєн європейським законодавцям у Страсбурзі, пише Reuters.

Фон дер Ляєн сказала, що десятий пакет санкцій загальною вартістю 11 млрд євро ($11,79 млрд) буде націлений на нові заборони на торгівлю та контроль за експортом технологій, включно з безпілотниками, гелікоптерами та ракетами.

Раніше повідомлялося, що країни "Великої сімки" обговорюють можливість запровадити санкції проти компаній із Китаю, Ірану та Північної Кореї, які, на їхню думку, постачають Росії запчастини та технології військового призначення.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 