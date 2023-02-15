Євросоюз створив робочу групу для використання заморожених активів РФ на відновлення України

Комітет постійних представників урядів держав-членів Європейського Союзу (Coreper) схвалив створення робочої групи ЄС щодо використання заморожених російських активів для відновлення України.

Про це повідомляється на сторінці Шведського головування у ЄС у Twitter.

"Посли ЄС сьогодні схвалили створення спеціальної робочої групи щодо використання заморожених російських активів для підтримки відновлення України", – йдеться у повідомленні.

Метою робочої групи вказано вирішення питання використання заморожених російських активів відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права.

"Воно включає підготовчу роботу з правового, фінансового, економічного та політичного аналізу доцільності такого використання в тісній координації з міжнародними партнерами", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, раніше уряд Швейцарії дійшов висновку, що конфіскація заморожених приватних російських активів порушувала б конституцію і правопорядок країни.

Водночас Швейцарія продовжить розглядати можливість конфіскації валютних резервів центрального банку Росії та інших державних активів та запровадження більш жорстких кримінальних покарань за порушення санкцій.