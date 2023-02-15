БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1595 відвідувачів онлайн
Новини
9 938 52
Боголюбов (205) Верховний Суд (364) Коломойський (1767) націоналізація (165) НБУ (9063) Пишний (114) Приватбанк (1769)

Верховний Суд поставив крапку у справі про законність націоналізації "Приватбанку", – голова НБУ

коломойский,боголюбов,приватбанк

Велика палата Верховного суду 15 лютого закрила провадження у справі за позовом колишнього голови правління та акціонера "Приватбанку" Олександра Дубілета (раніше володів 2,72% акцій) про визнання недійсними договорів купівлі-продажу акцій фінустанови (процедури bail-in) у процесі його націоналізації.

Про це голова Національного банку України Андрій Пишний повідомив у Facebook.

"Тепер остаточно: колишні власники "Приватбанку" за жодних обставин не зможуть повернути акції банку, які перейшли у власність держави. Сьогодні Верховний Суд поставив крапку у справі, яка тягнеться вже кілька років", – наголосив голова Нацбанку.

Він пояснив, що Велика палата Верховного Суду залишила в силі ухвалу суду першої інстанції, яким було закрито провадження у справі про визнання недійсними договорів купівлі-продажу "Приватбанку, внаслідок яких держава набула у власність 100% акцій банку в грудні 2016 року.

"Це означає, що суд визнав правомірним застосування у цій справі норм закону №590-ІХ, що унеможливлює будь-які подальші намагання відіграти назад. І навіть більше – це означає, що, крім справи Дубілета, буде закрито ще понад 40 подібних судових справ. Їх ініціювали колишні власники, щоб незаконно повернути собі "Приватбанк", – додав Пишний.

Читайте також: Лондонський суд розширив всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова

Як повідомлялося, Господарський суд Києва раніше закрив провадження у справі №910/18214/19 за позовом Олександра Дубілета до держави у зв'язку з націоналізацією банку. Однак Дубілет оскаржував його у Північному апеляційному суді.

Аналогічні позови наприкінці грудня 2019 року також подали колишні міноритарні акціонери та колишні топменеджери "Приватбанку": Тимур Новіков (станом на 31 березня 2016 року володів 1,36% акцій), Олег Гороховський (0,32%), Володимир Яценко (0,32%), Тетяна Гур'єва (0,24%), Людмила Шмальченко (0,16%) та інші. Відповідачами у справі виступають Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Міністерство фінансів та державний "Приватбанк".

Згідно з матеріалами суду, колишні топменеджери "Приватбанку" оскаржували, у тому числі, процедуру bail-in - примусову конвертацію їх депозитів у нові акції банку, які були випущені у грудні 2016 року під час націоналізації фінустанови, а потім були викуплені державою в особі Мінфіну) за 1 грн з усіма "старими" акціями банку (всього - 100%).

Уряд України 18 грудня 2016 року на підставі пропозиції НБУ та колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови та влив у його капітал понад 155 млрд грн.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+7
Вперед. От тільки чи захоче європа захищати права людини, на яку зачекалась американська феміда? Не думаю.
показати весь коментар
15.02.2023 16:46
+6
ні пробачили 5,5 лярдів, та й усе..., всі розходяться...
показати весь коментар
15.02.2023 16:14
+5
Да нет, государство капитализавало банк на сто пятьдесят млрд. гр. ( 5.5 млрд. долл. на тот момент),
которые были умыкнуты беней и выведены за бугор. Т.е. банк был куплен у бени фактически за эти
5.5 млрд. баксов, потому, что беня спокойно гуляет по Украине и (может я что-то пропустил) на него за выведение денег нет уголовного дела.
показати весь коментар
15.02.2023 18:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Типа "купили" у бени за 5.5 млрд. баксов? И все, беня чист?
показати весь коментар
15.02.2023 16:07 Відповісти
ні пробачили 5,5 лярдів, та й усе..., всі розходяться...
показати весь коментар
15.02.2023 16:14 Відповісти
Купили. За одну гривну в расчете на будущую приватизацию, за которую получат 150млрд. грн. Правда это уже будет не 5млрд$, меньше. Но может продадут и подороже, если банк не будет дурить.
показати весь коментар
15.02.2023 18:14 Відповісти
Да нет, государство капитализавало банк на сто пятьдесят млрд. гр. ( 5.5 млрд. долл. на тот момент),
которые были умыкнуты беней и выведены за бугор. Т.е. банк был куплен у бени фактически за эти
5.5 млрд. баксов, потому, что беня спокойно гуляет по Украине и (может я что-то пропустил) на него за выведение денег нет уголовного дела.
показати весь коментар
15.02.2023 18:55 Відповісти
Деньги же пошли не коломойскому, да и банк уже не его. Туда вложили 150млрд, но банк отобрали вместе с деньгами, иначе народ уже давно сосал бы пустышку. По поводу вывода денег и дел: я уверен, они есть в США, также уверен, что его здесь никто прессовать не станет, за исключением шоу- групп из сбу без тапок . Пока клоун у власти, бене мало что угрожает.
показати весь коментар
15.02.2023 19:19 Відповісти
Тяжко плыть в серной кислоте. Я же говорю, что банк теперь государственный, 5.5 млрд выведены беней из страны, беню никто не трогает - значит бене заплатили за приват 5,5 млрд. долларов! Что еще непонятно?
показати весь коментар
15.02.2023 22:26 Відповісти
То, что его не трогают здесь еще не значит, что его не трогают. Это просто вопрос времени, и уже недолгого, поскольку мы предвыборном году. Я говорю про то, что он в относительной безопасности пока зеленский у власти. А на выведенное начинается охота, активы-то бени замораживаются, только здесь он себя чувствует как дома. И ничего ему не платили, в тот момент надо было спасасть банк. Не сделай этого, миллионы людей оставшиеся без денег выползли бы на улицы. И стране конец. Деньги вернуть можно, и так сделают со временем, а вот страну уже не вернули бы.
показати весь коментар
16.02.2023 07:46 Відповісти
Тьфу, билять.
показати весь коментар
16.02.2023 13:25 Відповісти
Можна картки Приват не викидувати?
показати весь коментар
15.02.2023 16:14 Відповісти
Для справки- Гороховский, который подал в суд на государство-влаелец вместе с Дубилетом Монобанка.
показати весь коментар
15.02.2023 16:23 Відповісти
Уже без Дубилета. Дубилеты, зная что их щас начнут гонять по всему миру - быстро вышли из состава учредителей Моно.
Дубилет-папа купил себе индульгенцию в Израиле, оплатив лечение в психушке жены Натаньяху (который опять премьер министр), а вот Дубилету-сыну повещло меньше - его в лондонском суде гоняют кацапские соучредители его британского "монобанка" за то что он у них спёр идею, название, код и кучу всего интересного
показати весь коментар
15.02.2023 19:54 Відповісти
Це означає, що позивач тепер може звернутися в Європейський суд з прав людини
показати весь коментар
15.02.2023 16:28 Відповісти
Вперед. От тільки чи захоче європа захищати права людини, на яку зачекалась американська феміда? Не думаю.
показати весь коментар
15.02.2023 16:46 Відповісти
Спитай у фірташа
показати весь коментар
15.02.2023 16:54 Відповісти
Фирташ в Австрии, которая под крышей х-ла.
показати весь коментар
15.02.2023 18:57 Відповісти
На жаль, там працює принцип верховенства права. Тому навіть такий упир як коломойський має шанс захистити свої права.
показати весь коментар
15.02.2023 17:00 Відповісти
02.02. 2023. Високий Суд Лондона розширив можливості для всесвітнього арешту активів колишніх акціонерів "Приватбанку" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.
показати весь коментар
15.02.2023 19:00 Відповісти
Арешт це не конфіскація, а заборона на відчуження.
показати весь коментар
15.02.2023 21:32 Відповісти
Или запрет на использование владельцем? Это говорит о том, что там бене ничего не светит.
показати весь коментар
15.02.2023 22:29 Відповісти
В ЕСПЧ максимальная сумма иска 8500 евро
показати весь коментар
15.02.2023 19:55 Відповісти
Ну, нехай тепер судяться з дубілетами та зє!, хто їм заважає?
показати весь коментар
15.02.2023 16:47 Відповісти
На все воля 73% відсотків.
показати весь коментар
15.02.2023 16:56 Відповісти
Третя весна. То вже будуть посадки?
показати весь коментар
15.02.2023 17:03 Відповісти
У меня есть всего 2 вопроса:
- у кого все таки Беня украл 5.5 млрд. баксов?!
- кто, в принципе, мог дать этой хитрой роже 5.5 млрд. баксов в 2016 году?
показати весь коментар
15.02.2023 17:44 Відповісти
зєлєнскій Буанапартій
показати весь коментар
15.02.2023 17:55 Відповісти
В 2016 году? Зеленский владел миллиардами баксов, серьезно?
показати весь коментар
15.02.2023 18:42 Відповісти
"у кого все таки Беня украл 5.5 млрд. баксов?!"

У всех, кто имел счета (вкладчики, бизнес и т.д..) вместе взятых. Он попросту превратил Приват в огромную финансовую пирамиду. Просто благодаря размерам, активности и количеству этого не было видно, пока не произошел плотный РЕАЛЬНЫЙ аудит, и всплыла недостача этих самых 5.5 ярдов. Потому что бабло выводилось через подставные фирмы или оффшоры (кстати, "Квартал" в этом участвовал), и всё пряталось.
показати весь коментар
15.02.2023 18:20 Відповісти
Бред.
Когда украли у конкретных физ лиц. Элита центр, допустим. Так там фигурировала сумма в 150 млн баксов аферы. Помните сколько раз перекрывали Крещатик, митинги и протесты?
А с Приватом не припоминаю, чтобы люди были возмущены, что исчезли деньги со счетов, хоть у кого то.
показати весь коментар
15.02.2023 18:36 Відповісти
Бред у тебя вместо мозга, мойщик кала! Люди не могли снять деньги не то что со сберегательных - с расчетных счетов! Или у тебя, зеленого гандона, память как рыбки гуппи?
Кабмин дофинансировал оборотные средства Привата после национализации, перевел все имущество контор Каломойского, что было в залоге в Привате в капитал, а также вклады всех бениных дружбанов типа Суркисов - с этих денег и отдали по итогу все украденное днепропетровским вороватым жыдом
показати весь коментар
15.02.2023 19:59 Відповісти
Це гроші вкладників.
показати весь коментар
15.02.2023 18:47 Відповісти
Лично у вас украл Беня? Мне действительно интересно найти хоть одного реального вкладчика Привата, у кого Беня украл деньги в 2016 году. Суркису можно не волноваться.
показати весь коментар
15.02.2023 19:03 Відповісти
Напиши в Высокий Лондонский суд, мойщик кала! Тебе там выдадут справку у кого и сколько украл Беня со своей бандой! Отдельно можешь написать в международное детективное агентство "Кролл", которое раскопала все Бенины махинации до копейки!
показати весь коментар
15.02.2023 20:01 Відповісти
Там кстати и Гундосик проходит по делу о воровстве денег вкладчиков Привата, вместе со своими оффшорными Кварталами! Минимум 42 ляма долларов прилипло к зелёным ручонкам.
показати весь коментар
15.02.2023 20:02 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83#%D0%92%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8_%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83%C2%BB
показати весь коментар
15.02.2023 22:57 Відповісти
Ви повний ідіот чи за бабло пишете? Пояснюю на прикладі. Сірьожа і його тато Валодя вклали в ПБ по 100 грн. Таким чином в банку сталоо 200 грн. Прийшов дядя Бєня і через друзів позичив у банка ці 200 гривень. Але повертати їх не став - сказав, сорі, я їх загубив. А в той самий час Сірьожа і Валодя вважають, що у них досі по 100 гривень в ПБ. І ПБ їм каже, що так, у нас ваші 200 грн, хоча по факту їх немає. І от одного дня, Сірьожа з Валодею приходять до банку зняти гроші - а їх немає. Ну на рахунку ніби є, але фізично двох соток - немає. І таких людей - мільйони, що може створити серйозні соціальні проблеми та потрясіння в середині країни. Щоб цього уникнути, держава бігом вливає ці 200 грн в ПБ, щоб Сірьожа з Валодею їх могли зняли. А звідки ці гроші взяла держава? Правильно. З податків. Тобто з наших з вами гаманців. В тому числі з гаманців Сірьожи і Валоді. А також з гаманців тих людей, які в банку гроші ніколи і не тримали, але платили податки. Кожному платнику податків в середньому ця офера обійшлася в середньому в 50 гривень. Я відповів на ваше питання?
показати весь коментар
16.02.2023 15:46 Відповісти
По моему, полный идиот, это вы.
Я задал простые вопросы и не услышал ни одного вразумительного ответа от элиты.
Если не понимаете сути вопроса, зачем влезать со своим скудумием?
Речь идет о 5,5 млрд долларов! Какие Сірьожа і його тато Валодя?
Можете даже не стараться ответить... )
показати весь коментар
16.02.2023 17:54 Відповісти
сразу видно типичного ЗЕ-избирателя..

тебе внятно, "на пальцах" и примитивных примерах объяснили, чьи деньги и как ******* Коломойский, ты ***********. От какой-такой "элиты" ты хочешь услышать ответ?
показати весь коментар
17.02.2023 12:11 Відповісти
Какие Сірьожа і його тато Валодя?

Та Сергей Владимирович 6e24f63b просто повний дебіл, або троль на зарплаті дяді Бєні.
показати весь коментар
17.02.2023 12:34 Відповісти
Вот что элите не понятно в таких простых вопросах?
И чем вы отличаетесь от быдла рашестана, которые сразу отвечать начинают с оскорблений, переходя на личности, забывая напрочь суть вопроса?
Если ты в силу своего развития не знаешь ответ, не влазь, в чем не разбираешься!
Ты все понял, что я написал?!
показати весь коментар
17.02.2023 16:24 Відповісти
Верховний Суд поставив крапку у справі про законність націоналізації "Приватбанку", - голова НБУ Джерело: https://biz.censor.net/n3399985
О це нак націоналізували на 5 мільярдів $ крадіжок ! , а скільки за 30 років на озброєння витратили, на медицину, немовлят? Питання риторичне - значно меньше. Тоді виникає питання нвіщо? Де Гонтарева?. Може керманичі країни з свого кармана заплатили - б, чи не йшли у владу красти?. Ну так , а деж вони будуть ці бездарі ,які не чого не хочуть і не можуть, розкрадачі країни харчуватися?
показати весь коментар
15.02.2023 17:47 Відповісти
Настоящие воры сегодня подарят пару скорых под фоторепортаж и купят демонстративно несколько машин в ВСУ и сразу станут очень хорошими!
показати весь коментар
15.02.2023 18:41 Відповісти
Т.е. Беня и Гундосик, которые под фоторепортаж не купили ни одной драной калоши для ВСУ - они по твоему ненастоящие воры, верно?
показати весь коментар
15.02.2023 20:03 Відповісти
Це дебіл. Не звертайте уваги на нього.
показати весь коментар
16.02.2023 18:16 Відповісти
Бариги, бариги, кругом одні бариги.....
показати весь коментар
15.02.2023 19:31 Відповісти
Будьте осторожны с этим термином! Тот кто его пустил в оборот - сейчас подыхает в грузинской тюрьме Карма она такая
показати весь коментар
15.02.2023 20:05 Відповісти
Характерно, что решение принял реформированный Порошенком Верховный суд!
показати весь коментар
15.02.2023 20:06 Відповісти
https://t.me/pecherhill/850 Печерский холм (анонімний канал):
Прошла неделя с тех пор, как глава парламентского комитета Федор Вениславский собщил что служебное расследование по экс-председателю СБУ Ивану Баканову завершено. Сообщил... И тишина.
Наши источники сообщают, что Баканов по этому поводу не переживает вообще. Тому есть ряд причин. Но дело не в том, что Баканов и Зеленский знакомы с самого детства. И даже не в том, что Баканов был руководителем "Студии Квртал-9Дело в том, что во-первых, Баканов и Зеленский сотрудничать начали в те времена, когда Зеленский был продюссером телеканала "Интер". Баканов тогда организовывал различные схемы обнала денег и ряд прочих мутных схем для Зеленского и его структур. О прибылях "Квартала-95" он может поведать как никто.
Во-вторых, и это основное, Баканов был активным участником офшорных схем где фигурировали Владимир Зеленский и Игорь Коломойский. Припоминаете фильм "Офшор 95", наделавший шуму в 2021 году?
Суть истории такова. Коломойский тогда выводил деньги вкладчиков из Приватбанка в офшоры через ряд фирм, в т ч через фирму Зеленского. Зеленский, естественно, имел с этого свой процент. А юридическое прикрытие всех этих схем обеспечивал Иван Баканов.
Зеленский панически боится, что детали той истории всплывут в прессе. А поскольку между Зеленским и его друзьями установились "неслыханно высокие отношения", Зеленский сильно опасается, что данные о тех сделках начнут всплывать в западной прессе. Баканова вполне хватит, чтобы обеспечить себе такое прикрытие.
Так что плевать Баканову, что там рассказывают Вениславский и Малюк. У Баканова мощное прикрытие.
показати весь коментар
16.02.2023 09:14 Відповісти
Ко та компанія кожного українця "кинули" на ~4500грн, (Це якщо 155 млрд /35млн чоловік), але здобули підтримку на виборах у 73%. Дурні бо бідні, бідні бо дурні.
показати весь коментар
16.02.2023 16:03 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 