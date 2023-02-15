Верховний Суд поставив крапку у справі про законність націоналізації "Приватбанку", – голова НБУ

Велика палата Верховного суду 15 лютого закрила провадження у справі за позовом колишнього голови правління та акціонера "Приватбанку" Олександра Дубілета (раніше володів 2,72% акцій) про визнання недійсними договорів купівлі-продажу акцій фінустанови (процедури bail-in) у процесі його націоналізації.

Про це голова Національного банку України Андрій Пишний повідомив у Facebook.

"Тепер остаточно: колишні власники "Приватбанку" за жодних обставин не зможуть повернути акції банку, які перейшли у власність держави. Сьогодні Верховний Суд поставив крапку у справі, яка тягнеться вже кілька років", – наголосив голова Нацбанку.

Він пояснив, що Велика палата Верховного Суду залишила в силі ухвалу суду першої інстанції, яким було закрито провадження у справі про визнання недійсними договорів купівлі-продажу "Приватбанку, внаслідок яких держава набула у власність 100% акцій банку в грудні 2016 року.

"Це означає, що суд визнав правомірним застосування у цій справі норм закону №590-ІХ, що унеможливлює будь-які подальші намагання відіграти назад. І навіть більше – це означає, що, крім справи Дубілета, буде закрито ще понад 40 подібних судових справ. Їх ініціювали колишні власники, щоб незаконно повернути собі "Приватбанк", – додав Пишний.

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Як повідомлялося, Господарський суд Києва раніше закрив провадження у справі №910/18214/19 за позовом Олександра Дубілета до держави у зв'язку з націоналізацією банку. Однак Дубілет оскаржував його у Північному апеляційному суді.

Аналогічні позови наприкінці грудня 2019 року також подали колишні міноритарні акціонери та колишні топменеджери "Приватбанку": Тимур Новіков (станом на 31 березня 2016 року володів 1,36% акцій), Олег Гороховський (0,32%), Володимир Яценко (0,32%), Тетяна Гур'єва (0,24%), Людмила Шмальченко (0,16%) та інші. Відповідачами у справі виступають Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Міністерство фінансів та державний "Приватбанк".

Згідно з матеріалами суду, колишні топменеджери "Приватбанку" оскаржували, у тому числі, процедуру bail-in - примусову конвертацію їх депозитів у нові акції банку, які були випущені у грудні 2016 року під час націоналізації фінустанови, а потім були викуплені державою в особі Мінфіну) за 1 грн з усіма "старими" акціями банку (всього - 100%).

Уряд України 18 грудня 2016 року на підставі пропозиції НБУ та колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови та влив у його капітал понад 155 млрд грн.