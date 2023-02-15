Верховний Суд поставив крапку у справі про законність націоналізації "Приватбанку", – голова НБУ
Велика палата Верховного суду 15 лютого закрила провадження у справі за позовом колишнього голови правління та акціонера "Приватбанку" Олександра Дубілета (раніше володів 2,72% акцій) про визнання недійсними договорів купівлі-продажу акцій фінустанови (процедури bail-in) у процесі його націоналізації.
Про це голова Національного банку України Андрій Пишний повідомив у Facebook.
"Тепер остаточно: колишні власники "Приватбанку" за жодних обставин не зможуть повернути акції банку, які перейшли у власність держави. Сьогодні Верховний Суд поставив крапку у справі, яка тягнеться вже кілька років", – наголосив голова Нацбанку.
Він пояснив, що Велика палата Верховного Суду залишила в силі ухвалу суду першої інстанції, яким було закрито провадження у справі про визнання недійсними договорів купівлі-продажу "Приватбанку, внаслідок яких держава набула у власність 100% акцій банку в грудні 2016 року.
"Це означає, що суд визнав правомірним застосування у цій справі норм закону №590-ІХ, що унеможливлює будь-які подальші намагання відіграти назад. І навіть більше – це означає, що, крім справи Дубілета, буде закрито ще понад 40 подібних судових справ. Їх ініціювали колишні власники, щоб незаконно повернути собі "Приватбанк", – додав Пишний.
Як повідомлялося, Господарський суд Києва раніше закрив провадження у справі №910/18214/19 за позовом Олександра Дубілета до держави у зв'язку з націоналізацією банку. Однак Дубілет оскаржував його у Північному апеляційному суді.
Аналогічні позови наприкінці грудня 2019 року також подали колишні міноритарні акціонери та колишні топменеджери "Приватбанку": Тимур Новіков (станом на 31 березня 2016 року володів 1,36% акцій), Олег Гороховський (0,32%), Володимир Яценко (0,32%), Тетяна Гур'єва (0,24%), Людмила Шмальченко (0,16%) та інші. Відповідачами у справі виступають Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Міністерство фінансів та державний "Приватбанк".
Згідно з матеріалами суду, колишні топменеджери "Приватбанку" оскаржували, у тому числі, процедуру bail-in - примусову конвертацію їх депозитів у нові акції банку, які були випущені у грудні 2016 року під час націоналізації фінустанови, а потім були викуплені державою в особі Мінфіну) за 1 грн з усіма "старими" акціями банку (всього - 100%).
Уряд України 18 грудня 2016 року на підставі пропозиції НБУ та колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови та влив у його капітал понад 155 млрд грн.
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которые были умыкнуты беней и выведены за бугор. Т.е. банк был куплен у бени фактически за эти
5.5 млрд. баксов, потому, что беня спокойно гуляет по Украине и (может я что-то пропустил) на него за выведение денег нет уголовного дела.
Дубилет-папа купил себе индульгенцию в Израиле, оплатив лечение в психушке жены Натаньяху (который опять премьер министр), а вот Дубилету-сыну повещло меньше - его в лондонском суде гоняют кацапские соучредители его британского "монобанка" за то что он у них спёр идею, название, код и кучу всего интересного
- у кого все таки Беня украл 5.5 млрд. баксов?!
- кто, в принципе, мог дать этой хитрой роже 5.5 млрд. баксов в 2016 году?
У всех, кто имел счета (вкладчики, бизнес и т.д..) вместе взятых. Он попросту превратил Приват в огромную финансовую пирамиду. Просто благодаря размерам, активности и количеству этого не было видно, пока не произошел плотный РЕАЛЬНЫЙ аудит, и всплыла недостача этих самых 5.5 ярдов. Потому что бабло выводилось через подставные фирмы или оффшоры (кстати, "Квартал" в этом участвовал), и всё пряталось.
Когда украли у конкретных физ лиц. Элита центр, допустим. Так там фигурировала сумма в 150 млн баксов аферы. Помните сколько раз перекрывали Крещатик, митинги и протесты?
А с Приватом не припоминаю, чтобы люди были возмущены, что исчезли деньги со счетов, хоть у кого то.
Кабмин дофинансировал оборотные средства Привата после национализации, перевел все имущество контор Каломойского, что было в залоге в Привате в капитал, а также вклады всех бениных дружбанов типа Суркисов - с этих денег и отдали по итогу все украденное днепропетровским вороватым жыдом
Я задал простые вопросы и не услышал ни одного вразумительного ответа от элиты.
Если не понимаете сути вопроса, зачем влезать со своим скудумием?
Речь идет о 5,5 млрд долларов! Какие Сірьожа і його тато Валодя?
Можете даже не стараться ответить... )
тебе внятно, "на пальцах" и примитивных примерах объяснили, чьи деньги и как ******* Коломойский, ты ***********. От какой-такой "элиты" ты хочешь услышать ответ?
Та Сергей Владимирович 6e24f63b просто повний дебіл, або троль на зарплаті дяді Бєні.
И чем вы отличаетесь от быдла рашестана, которые сразу отвечать начинают с оскорблений, переходя на личности, забывая напрочь суть вопроса?
Если ты в силу своего развития не знаешь ответ, не влазь, в чем не разбираешься!
Ты все понял, что я написал?!
О це нак націоналізували на 5 мільярдів $ крадіжок ! , а скільки за 30 років на озброєння витратили, на медицину, немовлят? Питання риторичне - значно меньше. Тоді виникає питання нвіщо? Де Гонтарева?. Може керманичі країни з свого кармана заплатили - б, чи не йшли у владу красти?. Ну так , а деж вони будуть ці бездарі ,які не чого не хочуть і не можуть, розкрадачі країни харчуватися?
Прошла неделя с тех пор, как глава парламентского комитета Федор Вениславский собщил что служебное расследование по экс-председателю СБУ Ивану Баканову завершено. Сообщил... И тишина.
Наши источники сообщают, что Баканов по этому поводу не переживает вообще. Тому есть ряд причин. Но дело не в том, что Баканов и Зеленский знакомы с самого детства. И даже не в том, что Баканов был руководителем "Студии Квртал-9Дело в том, что во-первых, Баканов и Зеленский сотрудничать начали в те времена, когда Зеленский был продюссером телеканала "Интер". Баканов тогда организовывал различные схемы обнала денег и ряд прочих мутных схем для Зеленского и его структур. О прибылях "Квартала-95" он может поведать как никто.
Во-вторых, и это основное, Баканов был активным участником офшорных схем где фигурировали Владимир Зеленский и Игорь Коломойский. Припоминаете фильм "Офшор 95", наделавший шуму в 2021 году?
Суть истории такова. Коломойский тогда выводил деньги вкладчиков из Приватбанка в офшоры через ряд фирм, в т ч через фирму Зеленского. Зеленский, естественно, имел с этого свой процент. А юридическое прикрытие всех этих схем обеспечивал Иван Баканов.
Зеленский панически боится, что детали той истории всплывут в прессе. А поскольку между Зеленским и его друзьями установились "неслыханно высокие отношения", Зеленский сильно опасается, что данные о тех сделках начнут всплывать в западной прессе. Баканова вполне хватит, чтобы обеспечить себе такое прикрытие.
Так что плевать Баканову, что там рассказывают Вениславский и Малюк. У Баканова мощное прикрытие.