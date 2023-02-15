Із початку війни 72% українців не виїжджали з країни, – опитування

Після початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року 72% українців не залишали межі країни.

Як повідомив директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович на пресконференції, за даними дослідження "Правовий захист постраждалих від воєнних злочинів Росії", 16% опитаних українців змінили місце проживання з 24 лютого, 12% – виїжджали, але вже повернулися додому, пише Укрінформ.

72% не змінювали своє місце проживання.

Половина тих, хто виїхав, планують повертатися додому тільки після закінчення війни. 10% планують повернення найближчим часом, 23% – ще перечікують, 11% – не планують повертатися додому. Серед мешканців територій, близьких до бойових дій (південь-схід), дві третини сьогодні проживають поза своїми домівками.

"37% киян вже повернулися додому", – додав Антипович.

Як зазначається у дослідженні, переважна більшість опитаних (87%) не змінювали місце проживання у зв’язку з обстрілами інфраструктури, 8% – виїхали і проживають поза домом з цієї причини, 5% – виїжджали і вже повернулися.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 23-26 грудня 2022 року.

Як повідомлялося, станом на січень 2023 року кількість українців, які виїхали до країн Європи після початку повномасштабного вторгнення Росії, сягає 7,92 млн осіб.