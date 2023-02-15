Фонд держмайна звільнив керівника Об’єднаної гірничо-хімічної компанії

Фонд державного майна звільнив тимчасового виконувача обов’язків голови правління АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" Владислава Іткіна.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

"Це рішення прийнято на підставі ґрунтовного внутрішнього фінансово-економічного аудиту підприємства, який нещодавно провів ФДМУ", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що команда Фонду держмайна тісно співпрацює з правоохоронними органами щодо результатів роботи "ОГХК".

Нагадаємо, що уряд призначив Владислава Іткіна тимчасовим виконувачем обов'язків голови правління ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" у квітні 2022 року.

Як повідомлялося, минулого року ФДМУ тричі не зміг провести аукціон з приватизації ОГХК, оскільки не зміг залучити до участі в конкурсах іноземних інвесторів, за винятком пов’язаних з українськими олігархами та підприємцями компаній.

ДП "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" розпочало фактичну діяльність із серпня 2014 року, коли уряд України ухвалив рішення про передачу йому в управління майнових комплексів Вільногірського гірничо-металургійного комбінату (ВДМК) та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату (ІГЗК). Раніше ці комбінати були в оренді у структури Дмитра Фірташа.

ОГХК реалізує продукцію більш ніж у 30 країнах світу та є одним із найбільших у світі виробників титанової сировини, займаючи 4% світового ринку. Основними ринками збуту є ЄС, Китай, Туреччина, а також США та країни Африки. Компанія видобуває руду для виробництва 20 тис. тонн титану на рік.