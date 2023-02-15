Швейцарія відмовилася конфісковувати приватні заморожені активи росіян

Швейцарія відмовилася конфісковувати приватні російські активи. В уряді вважають, що це нібито порушує конституцію і підриває існуючий правопорядок.

Про це йдеться у поясненні Федеральної ради Швейцарії, передає ЄП.

Зазначається, що Федеральна рада звернулася до адміністрації з проханням вивчити правову ситуацію щодо активів, які наразі заморожені у Швейцарії в результаті санкцій проти Росії.

Внутрішня робоча група, очолювана федеральним офісом юстиції, поінформувала Федраду про свої висновки.

"Робоча група...дійшла висновку, що експропріація приватних активів законного походження без компенсації є неприпустимою за швейцарським законодавством. Конфіскація заморожених приватних активів суперечить Федеральній конституції та чинному правопорядку і порушує міжнародні зобов'язання Швейцарії", – йдеться у поясненні.

Водночас Швейцарія продовжить розглядати можливість конфіскації валютних резервів центрального банку Росії та інших державних активів та запровадження більш жорстких кримінальних покарань за порушення санкцій.

Водночас, як наголосили у швейцарському уряді, "незалежно від дискусій щодо заморожених російських активів", Федеральна рада підтвердила свій намір продовжувати підтримку України.

Як повідомлялося, швейцарський банк Credit Suisse заблокував російські кошти на $19,1 млрд. Приблизно 4 мільярди франків із заморожених коштів належать людям, на яких накладені санкції Швейцарією. Решта заблокованих коштів можуть належати Центробанку РФ або особам, які опинилися у санкційних списках третіх країн.