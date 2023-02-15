Єврокомісія офіційно презентувала десятий пакет санкцій проти Росії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила офіційну пропозицію щодо десятого пакета санкцій проти РФ.

Про це йдеться у відеозверненні фон дер Ляєн і високого представника ЄС Жозепа Борреля, передає Європейська правда.

"Передусім ми пропонуємо подальші експортні заборони, які коштуватимуть понад 11 млрд євро, щоб позбавити російську економіку критичних технологій і промислових товарів", – зазначила фон дер Ляєн.

Вона пояснила, що йдеться про товари, які РФ не зможе замістити постачанням з інших країн: електроніку, спеціальні траспортні засоби, частини машин, запчастини для вантажівок і літаків, товари для будівельного сектору, які можуть застосовуватися російськими військовими.

"Друге. Ми і далі обмежимо експорт товарів подвійного призначення і технологічних товарів. Ми пропонуємо експортний контроль 47 компонентів, які можуть використовуватися у російській зброї, в тому числі дронах, ракетах і гелікоптерах", – заявила очільниця ЄК.

Також, за словами фон дер Ляєн, ЄС вперше вирішив додати структури третіх країн, які використовуються Росією для обходу санкцій.

"Революційна гвардія Ірану забезпечує Росію дронами "Шахед" для атак на цивільну інфраструктуру України. Тому ми додаємо сім іранських структур до нашого списку", – сказала вона.

Також, за її словами, десятий пакет санкцій спрямований проти пропагандистської машини РФ, тому запропоновано внести російських пропагандистів до санкційного списку на рівні з політичними і військовими керівниками.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель уточнив, що йдеться про понад 100 нових імен у санкційному списку.

Четвертим пунктом санкційного пакета, за словами фон дер Ляєн, є заходи запобігання обходу санкцій проти РФ.

Фон дер Ляєн закликала країни ЄС швидко затвердити новий пакет санкцій. "Нашою метою разом з партнерами по Групі семи є чергові істотні санкції до 24 лютого, якраз через рік після того, як Путін почав свою імперіалістичну війну", – заявила вона.