Податкова у 2022 році відшкодувала лише 69% від запитаного відшкодування ПДВ, – "Опендатабот"

Упродовж 2022 року Податкова служба відшкодувала лише 69% від затребуваного відшкодування ПДВ, у 2021 році цей показник становив 91%.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

ПДВ – один з головних податків країни та чверть доходів до держбюджету. Під час повномасштабного вторгнення ПДВ з вітчизняних товарів, з урахуванням відшкодування, склав 11% бюджету, ПДВ з імпортних товарів – 15%.

Зазначається, що у 2022 ПДВ на імпорт скоротився у 1,5 рази за рік. Окрім очевидного загального падіння імпорту через повномасштабну війну, такий різкий спад пов’язаний зі звільненням від ПДВ авто та генераторів.

Натомість внутрішній ПДВ – тобто податок на товари, що вироблені в країні – майже не змінився щодо 2021.

"Важлива функція ПДВ – стимулювання експорту. Наразі експорт обліковується за ставкою 0%, тому експортери, за підсумками своєї діяльності, мають право отримати відшкодування вже сплаченого ПДВ державою", – йдеться у повідомленні.

Водночас протягом року повномасштабного вторгнення підприємці масово скаржаться на заблоковані ДПС податкові накладні та несвоєчасне відшкодування ПДВ.

У 2022 році було введено ряд змін, які мають спростити роботу з ПДВ:

підприємцям зменшили штрафи за невчасну реєстрацію податкових накладних чи розрахунків коригування до них;

подовжили терміни реєстрації податкових накладних до 5 днів;

Верховна Рада проголосувала за скорочення термінів перевірки щодо відшкодування ПДВ удвічі – до 30 днів. Наразі законопроєкт перебуває на підписі у президента.

Утім, попри ряд важливих нововведень, ситуація з відшкодування ПДВ під час воєнного стану дійсно значно погіршилась. Якщо у 2021 році відшкодовували 91% від звернень, то у рік великого вторгнення цей показник скоротився майже на чверть.

Бюджетне відшкодування ПДВ – це компенсація державою суми ПДВ, який був сплачений у вартості придбаних товарів, робіт, послуг. На нього мають право всі платники ПДВ, як юрособи, так і фізособи, якщо у декларації сума податкового кредиту перевищила податкове зобов’язання (так званий "мінус").