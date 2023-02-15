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долар (404) євро (171) курс (1411) рубль (328)

Російський рубль впав до мінімуму за десять місяців

доллар,евро,рубль

Курс євро під час торгів Московської біржі 15 лютого перевищив 80 рублів, що є максимальним значенням за десять місяців.

Як пише Meduza, востаннє курс євро перевищував 80 рублів 25 квітня 2022 року.

Водночас,за даними біржі, долар коштує трохи вище 74 рублів, що також є максимальним значенням з 25 квітня 2022 року.

Російська валюта почала знижуватися щодо долара в кінці грудня 2022 року. Так, 21 грудня євро перевищив позначку 75 рублів, а долар – 70 рублів. Падіння рубля почалося після того, як країни Заходу погодили введення стелі цін на російську нафту.

Наразі рубль продовжує падати на тлі новин про десятий пакет санкцій ЄС та падіння цін на нафту, зазначають експерти. 

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Топ коментарі
+7
скоро за миллионы "похоронных" руцкие бабы могут купить фуфырик бояры, шоб выпить за здоровье подохшего ))
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15.02.2023 14:22
+6
.

рЖубль
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15.02.2023 18:50
+5
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15.02.2023 14:35
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15.02.2023 13:34 Відповісти
скоро за миллионы "похоронных" руцкие бабы могут купить фуфырик бояры, шоб выпить за здоровье подохшего ))
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15.02.2023 14:22 Відповісти
Ну, штучно його підтримувати вічно не вийде.
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15.02.2023 14:26 Відповісти
vje "zoloto putina" prodaut'
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15.02.2023 14:41 Відповісти
скоро и самого путина продадут
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15.02.2023 20:08 Відповісти
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15.02.2023 14:35 Відповісти
Цікаво, як вони визначають курс ******, якщо вільний продаж валюти населенню заборонено (наскільки я чув).
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15.02.2023 14:36 Відповісти
волюнтаризмом .
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15.02.2023 14:40 Відповісти
А у валютчиков по чем ?
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15.02.2023 14:53 Відповісти
3-5 лет
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15.02.2023 15:10 Відповісти
Виключно через біржу; валютники вже всі розстріляні
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15.02.2023 18:38 Відповісти
80 ? Це ще не 1800
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15.02.2023 15:09 Відповісти
https://www.quote-spy.com/ https://www.quote-spy.com/

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15.02.2023 16:11 Відповісти
.

рЖубль
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15.02.2023 18:50 Відповісти
😂..*********** ,а - ШО С ЛІТЦОМь ??

Индия отказалась покупать российское дизельное топливо...🤡

Индия, ставшая главным покупателем российской нефти, от которой https://ift.tt/NyqUSO1 отказались западные страны, не станет спасть российскую нефтяную отрасль от европейского эмбарго на дизельное топливо.

Индийские НПЗ не будут закупать российский дизель, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли и представителей заводов.

По словам одного из них, затраты на импорт с учетом фрахта и страхования, оказываются слишком высоки и превышают «потолок», введенный странами G7, - $100 за баррель.

Индия полностью сама обеспечивает себя дизелем, говорит источник Reuters из числа руководителей НПЗ. А закупать российское топливо для реэкспорта невыгодно из-за действующего в Индии налога на сверхприбыли, поясняет он. Поэтому Индия готова закупать лишь самые дешевые российские нефтепродукты.👺
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15.02.2023 20:29 Відповісти
а с никуяли гривна укрепилась , не , не знаем ? экономика наверное "заработала"... аааа ***** упал .. -окуеный отвлекающий манёвр от спекуляций на вр...
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15.02.2023 21:17 Відповісти
в Україні війна. Ти не знав?
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16.02.2023 13:08 Відповісти
свою тупість теж спиши на війну.
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16.02.2023 18:37 Відповісти
Шо? Знов?
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15.02.2023 21:28 Відповісти
Уже 74,71 за доллар https://ru.investing.com/currencies/usd-rub
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16.02.2023 11:18 Відповісти
"рюзькая водка, что ж ты натворила, рюзькая водка ты их всех сгубила...")))
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16.02.2023 13:06 Відповісти

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