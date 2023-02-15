Російський рубль впав до мінімуму за десять місяців
Курс євро під час торгів Московської біржі 15 лютого перевищив 80 рублів, що є максимальним значенням за десять місяців.
Як пише Meduza, востаннє курс євро перевищував 80 рублів 25 квітня 2022 року.
Водночас,за даними біржі, долар коштує трохи вище 74 рублів, що також є максимальним значенням з 25 квітня 2022 року.
Російська валюта почала знижуватися щодо долара в кінці грудня 2022 року. Так, 21 грудня євро перевищив позначку 75 рублів, а долар – 70 рублів. Падіння рубля почалося після того, як країни Заходу погодили введення стелі цін на російську нафту.
Наразі рубль продовжує падати на тлі новин про десятий пакет санкцій ЄС та падіння цін на нафту, зазначають експерти.
Топ коментарі
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рЖубль
Индия отказалась покупать российское дизельное топливо...🤡
Индия, ставшая главным покупателем российской нефти, от которой https://ift.tt/NyqUSO1 отказались западные страны, не станет спасть российскую нефтяную отрасль от европейского эмбарго на дизельное топливо.
Индийские НПЗ не будут закупать российский дизель, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли и представителей заводов.
По словам одного из них, затраты на импорт с учетом фрахта и страхования, оказываются слишком высоки и превышают «потолок», введенный странами G7, - $100 за баррель.
Индия полностью сама обеспечивает себя дизелем, говорит источник Reuters из числа руководителей НПЗ. А закупать российское топливо для реэкспорта невыгодно из-за действующего в Индии налога на сверхприбыли, поясняет он. Поэтому Индия готова закупать лишь самые дешевые российские нефтепродукты.👺