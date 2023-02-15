Третина українців, які мали роботу до війни, наразі – безробітні

Третина українців, які мали роботу до війни, наразі не працюють.

Про це під час пресконференції повідомив директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович, передає Укрінформ.

"Третина українців серед тих, хто мав роботу до війни, наразі не працюють. Ця динаміка незмінна вже кілька місяців. 10% українців говорять про те, що втратили практично всі доходи. Про часткову втрату доходу повідомляє більшість українців", – зазначив він.

Крім того, за словами Антиповича, є певна частина громадян, яка раніше становила 2%, а тепер становить 6%, які говорять, що їхні доходи з війною збільшились.

Очільник "Рейтингу" також уточнив, що загалом було опитано 2 тис. респондентів, загальна похибка дослідження може становити 2,2%. Метод опитування – телефонні інтерв’ю.