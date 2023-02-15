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Американський виробник припинив постачання "Віагри" в РФ

таблетки,витамины

Американська компанія Viatris призупинила постачання в Росію препарату "Віагра" у таблетках.

Про це російському "Інтерфаксу" повідомили у пресслужбі Мінпромторгу РФ.

"У 2022 році ТОВ "Віатріс" поінформувало про зупинення постачання препарату "Віагра" у лікарській формі "таблетки", – заявили у відомстві.

Там зазначили, що виробництво препарату "не локалізовано в Росії".

Утім, запевнили, що технологічна можливість виробництва препаратів із такою самою діючою речовиною (силденафіл) є у восьми російських фармкомпаніях.

Автор: 
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Топ коментарі
+6
Ашотам не потрібна.
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15.02.2023 12:56
+4
Ничего. Если что, приятель Мехмет подменит.
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15.02.2023 13:30
+3
Корень женьшеня отлично помогает. Главное,найти корень побольше и привязать покрепче
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15.02.2023 13:02
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Ашотам не потрібна.
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15.02.2023 12:56 Відповісти
Всьо, не буде більше кацапського м"яса на фронті. Без віагри кацапи "нерентабельні". Спасибі Америці, знають по чому бити. А для путіна привезуть контрабандою,
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15.02.2023 13:29 Відповісти
Ашот не дурень. Ашот в Аллаха вірує, не п'є, на дурні війни не ходить.
Один Ашот може запліднити від 365 до 1095 самохідних маточних контейнерів на рік.
Тож з м'ясом проблем не буде.
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15.02.2023 13:33 Відповісти
це щоб дондони перестали трах*ти мобілізованих
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15.02.2023 13:00 Відповісти
На дупу мобіка в них і так встане... Ну або на вівцю
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15.02.2023 13:18 Відповісти
Корень женьшеня отлично помогает. Главное,найти корень побольше и привязать покрепче
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15.02.2023 13:02 Відповісти
Ну то таке...мене санкції проти Ростатома більше турбують
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15.02.2023 13:03 Відповісти
без виагры же бабы не нарожают еще
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15.02.2023 13:05 Відповісти
Там стільки індійських замінників, що саме відсутність віагри не створить проблем.
Тут важливіше, щоб інші ліки Pfizer також не потраплялидо московії і це створить більші проблеми у подальшому.
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15.02.2023 13:57 Відповісти
все... пипец расии... прекратится рост численности населения...
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15.02.2023 13:07 Відповісти
Viatris? Віагра - це ж ніби Pfizer?
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15.02.2023 13:10 Відповісти
Мабуть імпортери.
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15.02.2023 13:46 Відповісти
Це тепер у ***** на кабаєву не встане? Чи будуть конським возбудителем імпортозамєщать?
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15.02.2023 13:17 Відповісти
Ложку примотають.
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15.02.2023 13:20 Відповісти
Это Лаврову.
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15.02.2023 13:31 Відповісти
Мудре рішення. ***** тим тварюкам розмножатися! Бєсполєзна нація. Тупікова вєтвь розвитку людства.
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15.02.2023 13:18 Відповісти
Ну все, баби нових не "Нарожають"
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15.02.2023 13:19 Відповісти
Нарожають. Просто замість дохлих ваньок допомагати російським бабам в цьому будуть равшани і джумшути. А їм віагра не потрібна
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15.02.2023 13:34 Відповісти
А им она уже и не нужна!
Они возбуждаются и кончают от путина....
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15.02.2023 13:20 Відповісти
Це удар нижче пояса.
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15.02.2023 13:27 Відповісти
Ничего. Если что, приятель Мехмет подменит.
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15.02.2023 13:30 Відповісти
Мертвим чмобікам віара вже не потрібна. Простий ринковий розрахунок
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15.02.2023 13:32 Відповісти
- Почему в России такая низкая рождаемость?
- Потому что без водки русский не может начать, а с водкой - кончить!"
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15.02.2023 13:43 Відповісти
Шо, тепер свинособаки меньше свиноматок оплодотворять будуть?
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15.02.2023 13:44 Відповісти
Припинив? Добре... "НЕ НАРОЖАЮТ" більше!
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15.02.2023 13:46 Відповісти
то кінь пропав,то х..й упав.в путіна одні непереливки.
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15.02.2023 15:18 Відповісти
Пусть возбуждаются от самогона.
Если их бабам судено нарожать военного мяса ещё -
пусть рожают конченых дебилов.
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15.02.2023 18:31 Відповісти

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