Правоохоронці проводять обшуки в офісі української ІТ-компанії MacPaw (оновлено)
В офісі української IT-компанії MacPaw та в будинку її очільника Олександра Косована правоохоронці проводять обшуками.
Про це сам Косован повідомив у Facebook.
За його словами, "причиною обшуків стало бажання чиновників заволодіти земельними ділянками, які MacPaw законно придбала у період з 2016 по 2021 роки".
"Ми не виключаємо, що через недосконалості у земельному законодавстві і його застаріле регулювання могли бути допущені якісь помилки посадовцями. Тому ми надаємо правоохоронцям всю запитувану інформацію та більш ніж три роки ведемо діалог з місцевою владою, щоб виправити ці помилки та мати можливість створити дійсно цікавий і цінний проєкт в Україні", – зазначив Косован.
Він додав, що до обшуків компанія надала слідчим усі необхідні документи, "тобто обшуки – необов’язковий захід, але держслужбовці вирішили інакше".
Компанія не виключає, що через недосконалості в земельному законодавстві та його застаріле регулювання могли бути допущені якісь помилки посадовцями.
"Тому ми надаємо правоохоронцям усю запитувану інформацію та більш ніж три роки ведемо діалог із місцевою владою, щоб виправити ці помилки та мати можливість створити дійсно цікавий і цінний проєкт в Україні", – додав гендиректор.
За його словами, MacPaw інвестував десятки мільйонів доларів у розвиток ділянок.
"Ними зацікавилися чиновники, які тепер намагаються відібрати ці землі та актив", – наголосив Косован.
Згодом він повідомив dev.ua, що в його будинку вилучили компютерну техніку, а в офісі також пройшли обшуки. Він також повідомив, що обшук проводить прокуратура спеціалізованної екологічної прокуратури, головне слідче управління національної поліції та оперативні працівники.
За даними судового реєстру, правоохоронці мають претензії до ТОВ "Макпау Проперті Менеджмент" через ймовірні порушення у процесі будівництва комплексу відпочинку "IT-Relax" на території Циблівської сільської об'єднаної громади у Бориспільському районі на Київщині, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Кримінальне провадження було відкрито у червні 2021 року. Основні звинувачення – нецільове використання земель сільгосппризначення та будівництво об'єктів нерухомості у 100-метровій нормативно-прибережній захисній смузі Дніпра.
Заснована Косовано в 2008 році MacPaw є компанією з розробки програмного забезпечення. Основні продукти – CleanMyMac X, ClearVPN, Setapp та Gemini, Unarchiver. Заявлена кількість користувачів перевищує 30 млн.
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"...Основні звинувачення - нецільове використання земель сільгосппризначення та будівництво об'єктів нерухомості у 100-метровій нормативно-прибережній захисній смузі Дніпра..."
Але якщо це правда тоді що?
що там у Буковелі в готельному номері знайшли?
а вот теперь они точно свалят, потому что их везде ждут! особенно в странах где менты не кошмарят бизнес
Бізнес, *****, розперезався - купує, виробляє, продає.
А волонтери, взагалі - жах справжнього зеукраїнця!
Нам би зеленське з його іржавими але залізними яйцями, опу та 73 дупоголових! а всі решта - і "сорт другий", і лізуть куди не треба.
мені цікова хто ж тоді дав дозвіл на будівництво та увів в експлуатацію ці "незаконні" ОН, невже мацкалі.
А в комп'ютері земля була захована?
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/pfbid02fyXn4Haa7F6R4YyrAVtBx2Ed8szc32LkVjGAjxcURgDf5LDqNsdBK8V97xGdHtn5l?__cft__[0]=AZVs6puqG91-esoRRWk2645HQ6uGP9KnFvYR2WmLoCKNCurT86OYZjmW4QCmiY7UAbZUjyvpEjUg-Nf2hzJwebjYmKRfET8XdfvjM-t4gYeU0FaKiy79kW_F65pQGBQQPoQca2PtSUNypuZQq4TacB8_&__tn__=%2CO%2CP-R 5 ч. ·
Логіка гоп-стопу завжди проста. Гопнік намагається відібрати гроші в того, кого вважає слабким. На жаль наші правоохоронні, ніякі не правоохоронні органи, а такі самі гопнікі. Саме людей з гоп-парадигмою у голові і називають мусора.
Сьогодні мусора прийшли з обшуками до MacPaw та особисто до Олександра Косована. Чому мусора? Бо обшук був проведений через те, що МакПо колись купила земельні ділянки. На думку мусорів купила якось не так. Багато років їх це не цікавило, а ось тепер зацікавило. Земельні ділянки мусора хочуть відібрати. Саме тому обшуки у тих хто купував, а не у тих хто продавав. Бо треба віджати. Притому що МакПо каже, що всі документи передавала і про провадження в курсі. Навіщо ж тоді обшук? Обшук потрібно провести, у випадку якщо хтось хоче знищити докази, чого в очевидь не стається. Але це якщо ми кажемо про процесуальні моменти.
Але тут немає ніякого звʼязку з процесом. Ці обшуки типове залякування від гопників, які діють в образі мусорів. Віддай, а то буде гірше. Будуть обшуки і у робітників. Буде гірше, аж доти, доки ти не віддаш своє.
Але тут є одна помилка.
Українське айті не слабке. Українське айті билося на Майдані, українське айті це суппорт українського волонтерства. А хтось і самі вже волонтери і бійці на фронті. Ці люди не злякалися ні мусорів минулих ітерацій, ні російських військ. Вважати їх слабкими помилка.
Я не знайомий з Косованом і не мав справ з МакПо. Але я бачив активну позицію їх співробітників і бачив їх волонтерські ініціативи. І це їх справжня позиція. Тому дії мусорів я вважаю не просто гоп-стопом. А помилкою. Ці очкарики ще дадуть вам пзди, таваріщі мусора.
Українським мусорам не варто думати, що український бізнес, який вони вирішили «поторбити», слабкий. Відповідь буде потужною і гучною, бо український бізнес вже довів власну рішучість і готовність до спротиву.
Бо ми всі ведемо війну не для того аби віддати країну мусорам.
А для того аби зробити Україну нормальною.
І ми її зробим нормальною країною, яка живе за законом. А мусора слідом за рсн підуть за кораблем.
Это Клондайк и Эдьдорадо!
Будівлі знести, а посадовці хто виніс такі рішення, нехай відповідають як за неправомірні рішення так і за збитки MacPaw бізснесу.
Головне щоб прибережну зону звільнили, відкрили вільний доступ до водних ресурсів а не залишили оту базу що мол вже побудували.
Звідси і беруться претензії правоохоронців. За їхніми https://www.npu.gov.ua/news/natspolitsiia-ta-spetsializovana-ekolohichna-prokuratura-provodiat-slidchi-dii-v-menedzhmentu-ta-prymishchenniakh-it-kompanii-vidpovidno-do-ukhval-sudu словами , там власники без спеціального дозволу збільшили берегову лінію на ділянці, де будується комплекс відпочинку. На ділянці знаходиться земснаряд для видобутку піску, кажуть правоохоронці. Також місцева ОТГ https://reyestr.court.gov.ua/Review/98148465 звинувачувала власників у незаконній вирубці лісу на цій ділянці."