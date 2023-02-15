БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1595 відвідувачів онлайн
Новини
19 816 52
обшук (598) ІТ-індустрія (530)

Правоохоронці проводять обшуки в офісі української ІТ-компанії MacPaw (оновлено)

macpaw

В офісі української IT-компанії MacPaw та в будинку її очільника Олександра Косована правоохоронці проводять обшуками.

Про це сам Косован повідомив у Facebook.

За його словами, "причиною обшуків стало бажання чиновників заволодіти земельними ділянками, які MacPaw законно придбала у період з 2016 по 2021 роки".

"Ми не виключаємо, що через недосконалості у земельному законодавстві і його застаріле регулювання могли бути допущені якісь помилки посадовцями. Тому ми надаємо правоохоронцям всю запитувану інформацію та більш ніж три роки ведемо діалог з місцевою владою, щоб виправити ці помилки та мати можливість створити дійсно цікавий і цінний проєкт в Україні", – зазначив Косован.

Він додав, що до обшуків компанія надала слідчим усі необхідні документи, "тобто обшуки – необов’язковий захід, але держслужбовці вирішили інакше".

Компанія не виключає, що через недосконалості в земельному законодавстві та його застаріле регулювання могли бути допущені якісь помилки посадовцями.

"Тому ми надаємо правоохоронцям усю запитувану інформацію та більш ніж три роки ведемо діалог із місцевою владою, щоб виправити ці помилки та мати можливість створити дійсно цікавий і цінний проєкт в Україні", – додав гендиректор.

За його словами, MacPaw інвестував десятки мільйонів доларів у розвиток ділянок.

"Ними зацікавилися чиновники, які тепер намагаються відібрати ці землі та актив", – наголосив Косован.

Згодом він повідомив dev.ua, що в його будинку вилучили компютерну техніку, а в офісі також пройшли обшуки. Він також повідомив, що обшук проводить прокуратура спеціалізованної екологічної прокуратури, головне слідче управління національної поліції та оперативні працівники.

За даними судового реєстру, правоохоронці мають претензії до ТОВ "Макпау Проперті Менеджмент" через ймовірні порушення у процесі будівництва комплексу відпочинку "IT-Relax" на території Циблівської сільської об'єднаної громади у Бориспільському районі на Київщині, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Кримінальне провадження було відкрито у червні 2021 року. Основні звинувачення – нецільове використання земель сільгосппризначення та будівництво об'єктів нерухомості у 100-метровій нормативно-прибережній захисній смузі Дніпра.

Заснована Косовано в 2008 році MacPaw є компанією з розробки програмного забезпечення. Основні продукти – CleanMyMac X, ClearVPN, Setapp та Gemini, Unarchiver. Заявлена кількість користувачів перевищує 30 млн.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+52
саме так ze-бізнес-няні "підтримують" відчизняного виробника та роблять "рекламу" для залучення іноземних інвесторів... Браво! ***** в кремлі аплодує, "оманські" партнери гарно справляються з добиванням економіки та дискредитацією іміджу воюючої держави...
показати весь коментар
15.02.2023 12:39
+29
Тобто чинуші намагалися віджати майно у MacPaw, але обшуки проводяться у MacPaw, а не у чинуш?
показати весь коментар
15.02.2023 13:32
+26
Впізнаєте їх по справах їхніх.
показати весь коментар
15.02.2023 13:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
саме так ze-бізнес-няні "підтримують" відчизняного виробника та роблять "рекламу" для залучення іноземних інвесторів... Браво! ***** в кремлі аплодує, "оманські" партнери гарно справляються з добиванням економіки та дискредитацією іміджу воюючої держави...
показати весь коментар
15.02.2023 12:39 Відповісти
Впізнаєте їх по справах їхніх.
показати весь коментар
15.02.2023 13:30 Відповісти
Хрен його знає.

"...Основні звинувачення - нецільове використання земель сільгосппризначення та будівництво об'єктів нерухомості у 100-метровій нормативно-прибережній захисній смузі Дніпра..."

Але якщо це правда тоді що?
показати весь коментар
15.02.2023 20:26 Відповісти
Це 100% неправда... Бо, якщо б нецільове використання землі такі да, було би правдою, про це вже кукарікала вся ОПа та подолячі боти, вже б тикали всіх у якісь скани документів, вже були б якісь інтервью про те, що "нє всьо так адназначно...", короче, все було б за канонами класичної кацапської ІПСО, за якою діяла ще передвиборча ZE-"коМанда" скомороха і за якою діє ZE-ОПа аж по сьогодні...
показати весь коментар
15.02.2023 20:53 Відповісти
Будемо чекати що скажуть незаангажовані журналісти, тому що лапшу на вуха вішають всі, а конкретики з фактами нема.
показати весь коментар
15.02.2023 23:07 Відповісти
"незаангажовані журналісти" це ті, що годуються в ОПі єрмако-подоляцькою годівницею? чекати від них "правди" це так само тупо та безнадійно, як чекати "канца епохі бєднасті" від зеленського-Голобородька з серіалу "слуга народу" ...
показати весь коментар
15.02.2023 23:24 Відповісти
Бутусов і Ткач і багато інших теж "годуються в ОП"?
показати весь коментар
16.02.2023 17:44 Відповісти
ну это правда https://www.stopcor.org/ukr/section-ekonomika/news-namili-miljon-tonn-na-kiivschini-it-kompaniya-organizuvala-nezakonnij-vidobutok-pisku-07-01-2022.html
показати весь коментар
16.02.2023 11:47 Відповісти
Хто наступний? Люксофт, Сіклум, Єпам?
показати весь коментар
15.02.2023 13:31 Відповісти
Всі вищеперелічені.
показати весь коментар
15.02.2023 20:46 Відповісти
Тобто чинуші намагалися віджати майно у MacPaw, але обшуки проводяться у MacPaw, а не у чинуш?
показати весь коментар
15.02.2023 13:32 Відповісти
як там наш головний айтішник - ігар валерйович?!
що там у Буковелі в готельному номері знайшли?
показати весь коментар
15.02.2023 13:34 Відповісти
Не кожна українська компанія є прукраїнською....
показати весь коментар
15.02.2023 13:43 Відповісти
ты точно знаешь кто такие MacPaw? это известная на весь мир компания.
а вот теперь они точно свалят, потому что их везде ждут! особенно в странах где менты не кошмарят бизнес
показати весь коментар
15.02.2023 15:02 Відповісти
Я даже представлення не маю що це за компанія, но допускаю що можуть мати місце порушення законодавства України, тим паче що вони це допускають - "Компанія не виключає, що через недосконалості в земельному законодавстві та його застаріле регулювання могли бути допущені якісь помилки посадовцями" - якщо перекласти на побутову мову, це визнання компанії незаконності своїх дій
показати весь коментар
15.02.2023 17:47 Відповісти
а ти пробував видалиті з Мака цей CleanMyMac?? це паразити, які схемами ставлять це лайно CleanMyMac на маки усілячких буржуїв а потім доять їх расказуючи що там щось не так з иаком.
показати весь коментар
15.02.2023 19:18 Відповісти
Навіть більше - не кожен Президент України є проукраїнським, тим більш коли воно зе!
показати весь коментар
15.02.2023 16:04 Відповісти
а якщо раптом виявиться що ця контора обслуговувала сервери лугандону чи типу того, як була недавно тут новина про якусь іншу контору, то хом'ячки перевзуються чи в хом'ячків коротка пам'ять?
показати весь коментар
15.02.2023 13:59 Відповісти
то вже виявили? Чи тільки поки привабливі землі?
показати весь коментар
15.02.2023 14:04 Відповісти
Тобто можна вчинити обшук, маючи надію: "а раптом щось знайдемо"?!
показати весь коментар
15.02.2023 14:16 Відповісти
Так то ж класика: "- Сємкі є? - Нема. - А як знайду?"
показати весь коментар
15.02.2023 14:37 Відповісти
Схоже на стару провірену схему - спеціально виділи з порушенням або приховали якісь аспекти, щоб у пальшому, коли інвестиції реалізовані і є що втрачати, прийти і «обілетити» по дорослому…
показати весь коментар
15.02.2023 16:15 Відповісти
***, ну хоть погугль чем MacPaw занимается! "сервери лугандону"
показати весь коментар
15.02.2023 15:04 Відповісти
"Сервера Лугандону", почитай на вікі про них
показати весь коментар
15.02.2023 15:11 Відповісти
А,чому ви відразу пишите різну лабуду,зелені віджимають і тому подібне,ви будь ласка вчитуйтесь що пише хозяїн цих учасників,він пише що може там при оформленні були допущені помилки і тому подібне,це як завжди відмаска,бо ця земелька більше всього не законно придбана,авось людей на жалость про те що він святий.Будьте трішки розумніші.
показати весь коментар
15.02.2023 15:33 Відповісти
Ой як ви праві
Бізнес, *****, розперезався - купує, виробляє, продає.
А волонтери, взагалі - жах справжнього зеукраїнця!
Нам би зеленське з його іржавими але залізними яйцями, опу та 73 дупоголових! а всі решта - і "сорт другий", і лізуть куди не треба.
показати весь коментар
15.02.2023 16:12 Відповісти
незаконно тобі можуть виділити землю, а придбати "незаконно" можна тільки по заниженій(по нормативній) вартості для сплати податків."Основні звинувачення - нецільове використання земель сільгосппризначення та будівництво об'єктів нерухомості у 100-метровій нормативно-прибережній захисній смузі Дніпра. Джерело: https://biz.censor.net/n3399930
мені цікова хто ж тоді дав дозвіл на будівництво та увів в експлуатацію ці "незаконні" ОН, невже мацкалі.
показати весь коментар
15.02.2023 16:19 Відповісти
Татаров, ****, коли вже тебе посадять?
показати весь коментар
15.02.2023 16:11 Відповісти
може краще почати з того, хто назбирав це лайно до влади?!
показати весь коментар
15.02.2023 16:13 Відповісти
Атаров це креатура Портнова. А портнов написав карниц кодекс і розсадив своїх суддів. Хто буде садити, самі себе?
показати весь коментар
15.02.2023 16:52 Відповісти
Компи та ЗД біля Києва ? та хто повірить в "щирість". Створили лівак та продавали "другу" офіційну базу. Ну там просто координати не сходяться. А на свою джинсу наклеїли лейбл інших кампаній і зразу посил " ви боретесь проти світого інтернету". А ви впевнені, що приют в Конча Заспі не виявиться фешенебельним готелем на морі Братів Лаптєвих і продадуть "чисто поржать"
показати весь коментар
15.02.2023 16:16 Відповісти
Нажаль це відома компанія. І так, багато айті компаній скупують нерухомість
показати весь коментар
15.02.2023 16:23 Відповісти
Це реальна IT компанія, яка розробляє реальні продукти.
показати весь коментар
15.02.2023 16:48 Відповісти
в його будинку вилучили компютерну техніку, а в офісі також пройшли обшуки

А в комп'ютері земля була захована?
показати весь коментар
15.02.2023 16:49 Відповісти
Спеціалізована екологічна прокуратура ? Конешно да , адже будівництво в Києві зупиноно , пісок з Дніпра не видобувають , а прокурорські діточки плачуть , молочка хочуть ....
показати весь коментар
15.02.2023 17:12 Відповісти
Из кремля поступила команда развалить экономику (все что от нее осталось) Украины, вот и отрабатывают. Не на фронте, так изнутри....
показати весь коментар
15.02.2023 17:51 Відповісти
тут трох вище, був пост про можливість замовного розміщення данної статті, на даний час залишився один + від посту
показати весь коментар
15.02.2023 18:02 Відповісти
Вилучення комп'ютера для компанії - це вилучення засобів виробництва та зупинка її роботи. Слідчі повинні в разі необхідності тільки копіювати необхідну інформацію з диску. А власник повинин мати можливість зробити собі дублікати інфи.
показати весь коментар
15.02.2023 20:24 Відповісти
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZVs6puqG91-esoRRWk2645HQ6uGP9KnFvYR2WmLoCKNCurT86OYZjmW4QCmiY7UAbZUjyvpEjUg-Nf2hzJwebjYmKRfET8XdfvjM-t4gYeU0FaKiy79kW_F65pQGBQQPoQca2PtSUNypuZQq4TacB8_&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/pfbid02fyXn4Haa7F6R4YyrAVtBx2Ed8szc32LkVjGAjxcURgDf5LDqNsdBK8V97xGdHtn5l?__cft__[0]=AZVs6puqG91-esoRRWk2645HQ6uGP9KnFvYR2WmLoCKNCurT86OYZjmW4QCmiY7UAbZUjyvpEjUg-Nf2hzJwebjYmKRfET8XdfvjM-t4gYeU0FaKiy79kW_F65pQGBQQPoQca2PtSUNypuZQq4TacB8_&__tn__=%2CO%2CP-R 5 ч. ·

Логіка гоп-стопу завжди проста. Гопнік намагається відібрати гроші в того, кого вважає слабким. На жаль наші правоохоронні, ніякі не правоохоронні органи, а такі самі гопнікі. Саме людей з гоп-парадигмою у голові і називають мусора.

Сьогодні мусора прийшли з обшуками до MacPaw та особисто до Олександра Косована. Чому мусора? Бо обшук був проведений через те, що МакПо колись купила земельні ділянки. На думку мусорів купила якось не так. Багато років їх це не цікавило, а ось тепер зацікавило. Земельні ділянки мусора хочуть відібрати. Саме тому обшуки у тих хто купував, а не у тих хто продавав. Бо треба віджати. Притому що МакПо каже, що всі документи передавала і про провадження в курсі. Навіщо ж тоді обшук? Обшук потрібно провести, у випадку якщо хтось хоче знищити докази, чого в очевидь не стається. Але це якщо ми кажемо про процесуальні моменти.

Але тут немає ніякого звʼязку з процесом. Ці обшуки типове залякування від гопників, які діють в образі мусорів. Віддай, а то буде гірше. Будуть обшуки і у робітників. Буде гірше, аж доти, доки ти не віддаш своє.

Але тут є одна помилка.

Українське айті не слабке. Українське айті билося на Майдані, українське айті це суппорт українського волонтерства. А хтось і самі вже волонтери і бійці на фронті. Ці люди не злякалися ні мусорів минулих ітерацій, ні російських військ. Вважати їх слабкими помилка.

Я не знайомий з Косованом і не мав справ з МакПо. Але я бачив активну позицію їх співробітників і бачив їх волонтерські ініціативи. І це їх справжня позиція. Тому дії мусорів я вважаю не просто гоп-стопом. А помилкою. Ці очкарики ще дадуть вам пзди, таваріщі мусора.

Українським мусорам не варто думати, що український бізнес, який вони вирішили «поторбити», слабкий. Відповідь буде потужною і гучною, бо український бізнес вже довів власну рішучість і готовність до спротиву.

Бо ми всі ведемо війну не для того аби віддати країну мусорам.

А для того аби зробити Україну нормальною.

І ми її зробим нормальною країною, яка живе за законом. А мусора слідом за рсн підуть за кораблем.
показати весь коментар
15.02.2023 20:36 Відповісти
Трясти процветающие ИТ-компании, чтобы выбить из них деньги-это святое для правоохранительных органов! Где ещё денег можно украсть?
Это Клондайк и Эдьдорадо!
показати весь коментар
15.02.2023 20:44 Відповісти
Будівництво у 100-метровій зоні від урізу води заборонено. Це чітко зазначено у водному та земельному кодексах. На юристах економили - брали з мауп? Чи хотіли як барє з вілли прямо у Дніпро шугати? Необхідно загнати бульдозери і знести все, що ближче 100 метрів від води. Юридично там нічого немає. Вирішують питання у незаконний спосіб, а потім законодавство недосконале. Ніхто не мав права дати дозвіл на таке будівництво.
показати весь коментар
15.02.2023 22:41 Відповісти
Приїжджай у Київ на метро Славутич. Там сотні будинків прямо у Дніпрі. Про 100 метрів там мови взагалі не йде.
показати весь коментар
16.02.2023 08:02 Відповісти
Так само має бути - розслідування, якщо будівля незаконна або порушує існуючи норми - знести. Закон для усіх один.
показати весь коментар
16.02.2023 09:14 Відповісти
вітаю в правовому полі)
показати весь коментар
16.02.2023 08:38 Відповісти
В 100 метровій прибережній зоні будівництво заборонено (окрім спеціальних споруд, алеж тут якусь базу побудували). Крапка.

Будівлі знести, а посадовці хто виніс такі рішення, нехай відповідають як за неправомірні рішення так і за збитки MacPaw бізснесу.

Головне щоб прибережну зону звільнили, відкрили вільний доступ до водних ресурсів а не залишили оту базу що мол вже побудували.
показати весь коментар
16.02.2023 09:11 Відповісти
"Водночас ця земля - сільськогосподарського призначення, свідчать https://kadastr.live/#12.39/49.99659/31.46006 дані кадастру. Проте власники будують там саме комплекс відпочинку, кажуть у Нацполіції.

Звідси і беруться претензії правоохоронців. За їхніми https://www.npu.gov.ua/news/natspolitsiia-ta-spetsializovana-ekolohichna-prokuratura-provodiat-slidchi-dii-v-menedzhmentu-ta-prymishchenniakh-it-kompanii-vidpovidno-do-ukhval-sudu словами , там власники без спеціального дозволу збільшили берегову лінію на ділянці, де будується комплекс відпочинку. На ділянці знаходиться земснаряд для видобутку піску, кажуть правоохоронці. Також місцева ОТГ https://reyestr.court.gov.ua/Review/98148465 звинувачувала власників у незаконній вирубці лісу на цій ділянці."
показати весь коментар
16.02.2023 12:13 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 