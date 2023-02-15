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Бойко (66) офшор (205) енергетика (360)

Проросійський нардеп Бойко може стояти за офшором, який володіє енергокомпаніями в Україні. ВIДЕО

бойко,юрий

Народний депутат від забороненої судом "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко може володіти низкою українських енергопідприємств через офшор з Кайманових островів.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Згідно з даними кіпрських аудиторів, фірма RC Natural Resources Fund згадується як засновник кіпрської компанії, яка володіє кількома енергопідприємствами в Україні. Усі ці енергоактиви здавна неофіційно пов’язують з Юрієм Бойком, а один з них у 2020 році офіційно перейшов у власність старшого сина Бойка.

Так, згаданий офшор аудитори називають засновником фірми San Posidanius Investments Limited попри те, що в офіційних витягах з комерційного реєстру Кіпра і в українському реєстрі її засновником фігурує юрист Рубен Захарян.

San Posidanius в Україні володіє, зокрема:

  • 75% акцій "Волиньобленерго" (з 2020-го року акції переписані на інвестфонд старшого сина Юрія Бойка, партнер – Костянтин Григоришин),
  • 100% Харківської ТЭЦ-5,
  • 100% "КЗР Петролеум" (газові родовища в Україні),
  • 50% "Азов Петролеум Ллс" (газові родовища в Україні, володіє через ITSH Holding GmbH, партнер – Вадим Новинський).

Крім того, San Posidanius Investments Limited володіє: 50% компанії Beklentsa Management Ltd (Британські Віргінські острови), 50% австрійської компанії ITSH Holding GmbH, 99% австрійської ITONS Holding GmbH (у 2019 почала ліквідацію) та раніше володіла 99% української фірми "Укрістгаз" (нині ліквідована).

Усі згадані українські енергоактиви, що записані на кіпрську San Posidanius Investments Limited, і раніше неофіційно пов’язували з Юрієм Бойко. Але він ніколи не декларував ці активи як власні попри вимоги закону.

У 2020 році саме син Бойка Анатолій став кінцевим власником 75% "Волиньобленерго" замість San Posidanius Investments Limited.

Зміна кінцевого власника обленерго з номінального юриста на сина Бойка вказує на імовірну легалізацію обленерго на родині Бойка. 75% "Волиньобленерго" пов’язували з Юрієм Бойком ще з часів їх приватизації у 2013 році. Тоді Бойко працював віцепрем’єром в команді Януковича.

"Якщо австрійській юрист Рубен Захарян насправді діє в інтересах фонду з Кайманових островів, як пишуть кіпрські аудитори, це означає, що Юрій Бойко може мати стосунок і до острівного RC Natural Resources Fund", – кажуть журналісти.

Компанія RC Natural Resources Fund створена на Кайманових островах у 2011 році. В той час Юрій Бойко був міністром енергетики за часів Януковича. Директорами фонду зазначені Michail Mavropoulos Stoliarenko, Michael Halsey і JTC Directors (Cayman) Limited. Публічне розкриття бенефіціарів компаній на Кайманових островах відсутнє.

У попередні роки родина Бойко звела великі маєтки поблизу Києва, зокрема в Іванковичах, у Гнідині і на дамбі Київського водосховища. Крім того, у 2020 році дружина Бойка придбала понад 50 га землі під столицею. Усе це на фоні відсутності в Бойка офіційних бізнес-активів.

На його дружині є лише київська компанія "Столична нерухомість", яка володіє 600 кв м в Києві і здає їх в оренду (в останній публічній декларації політика також присутні акції заводу в окупованому Луганську і кілька акцій "Укрнафти").

Сам Бойко роками користується послугами охоронців і авто супроводу, які також ніколи не декларував.

До того ждружина Юрія Бойка щонайменше до 2018 року отримувала зарплату в рублях від бізнесу росіянина Мирона Горіловського – найбільшого виробника полімерних труб на території країни-агресора, який отримав підряди на проєкти в окупованому Криму. Віра Бойко також має квартиру в центрі Москви.

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Топ коментарі
+22
Як неочікувано. Що з цього приводу каже розвідка, енергетики, фінансисти?
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15.02.2023 12:10
+19
И почему этот ублюдок на свободе?
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15.02.2023 12:12
+15
прикольно читати про власників газових родовищ при наявності в Конституції України статті 13...
загально відома схема за якою деожавні компанії проводили розвідку і освоєння родовищ, бурили свердловини, налагоджували добичу а згодом...ці родовища приватизовувались!
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15.02.2023 12:26
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Як неочікувано. Що з цього приводу каже розвідка, енергетики, фінансисти?
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15.02.2023 12:10 Відповісти
Єрмак просив віддати, Не послухав, Заберуть задарма.
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15.02.2023 16:22 Відповісти
И почему этот ублюдок на свободе?
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15.02.2023 12:12 Відповісти
Того шо дєрьмак
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15.02.2023 12:46 Відповісти
Він ще і "херой" України, ми і американські платники податків сплачуємо йому щомісяця 50 тис грн, лікуємо, робимо ремонт та заправляємо аво 50л палива
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15.02.2023 13:50 Відповісти
не заганяй, він же не в 2019 набув ці компанії
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15.02.2023 12:23 Відповісти
У 2022-му він міг бути позбавлений права власності на ці компанії, як і депутатства. Однак Zeкоманда своїх бізнес партнерів не чіпає
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15.02.2023 12:40 Відповісти
в 2022 не "міг бути", а "повинен бути", як і багато багато інших "п'ятоколонників"... але то не відміняє факту що їх під шконку треба було загнати ще в 2014...
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15.02.2023 13:01 Відповісти
це твоє "тобто", я не можу його коментувати. Навіть незважаючи на твої намагання дати характеристику моїй особі. Цей факт тільки підкреслює твою кацапську ментальність. Але зрозуміло що кацапська ботоферма наплодила всяких "супер гутів" і намагається через них накидати лайно в українському середовищі. Ти таке ж лайно як і "зеленіна" яку ти начебто зневажаєш. Насправді за твоїм дятичим ніком ховається малохольна дівчинка
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15.02.2023 16:36 Відповісти
ти дятел бітофермний , читай уважно методічку: Бойко Ю.О. - 2006-2007 роках-міністр палива та енергетики України. Порошенко міністром економічного розвитку і торгівлі при президенті Януковичу , цуй розплідник заразі були всюди разом, і працювали на парашу, за похвалу від *****, всі вони зрадники так що чекаємо на кордінальні зміни
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15.02.2023 14:55 Відповісти
прикольно читати про власників газових родовищ при наявності в Конституції України статті 13...
загально відома схема за якою деожавні компанії проводили розвідку і освоєння родовищ, бурили свердловини, налагоджували добичу а згодом...ці родовища приватизовувались!
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15.02.2023 12:26 Відповісти
интересно а кошелек Зеленского и хозяин "шестерки" Шмыгаль--Ахметогв Наперсток Ринат казел оглы оця не олигарх и не обладает 75% всех облэнерго Украины???... даже те которые у типа государства Херсоноблэнрего или Кировоград облэнрего а по факту его собственность???почему не пишут что Ахметов обладает пакетом 89% всех тепло станций ТЭЦ привда спасибо Путину он их обнулил по факту... почему молчат что Ахметов на 87% обладает чугуном сталью но опять спасибо Путину который бомбами обнулил активы Ахметова в Мариуполе и да все прилеты стремно как то в 80% попадают именно в компании АХМЕТОВА ЧТО УЖЕ ПРОСТО ПАРДОН *******...население... молчат на тему как славно Ахметов обладать стал 98% восстанавливаемой солнечные станции в Украине.. как Ахметов просто ударно сносил Днепровскую ГРЭС Запорожскую ГРЭС слава Богу не успело снести в ноль как Ахметов перед самой войной начал проводит мероприятия о ликвидации всей АТОМНОЙ ЭНЕРЕГТИКЕ В УКРАИНЕ ГЕРУС НКРКП ЗЕЛЕНСКИ ТОЛЬКО НА УРА ПРИНЯЛИ СИЕ война многим вернул осознание и перевернула мозги Герус НКРЕКП АМКУ которое не видело сверх монополии и картельного заговора Ахметова Бойко Бени и прочих. в ЭНЕРЕГТИКЕ ВЫ ЗАЬБЫЛИ КАК ПРЕЕД САМОЙ ВОЙНО КАЧАЛИ КАЧЕКЛИ С ТАРИФАМИ НА СУТКИ ВПЕРЕД КАК СОЗДАВАЛИСЬ МЫЛЬНЫЕ БУЛЬБАШКИ БЕНЕЙ КОМПАШКИ КОТОРЫЕ ПОКУПАЛИ НА РЫНКЕ НА ДЕНЬ ВПЕРЕД ВОЗДУХ ВМЕСТО СВЕТА.... Бойко в сравнении с ними занимает жалкие 15-20 процентов только в облэнрего... это недолугая попытка с бревнами вагонов в собственных глазах искать во вселенной иголку с ниткой...
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15.02.2023 12:29 Відповісти
"Ю. А. Бойко (март 2019): «…самым ярким показателем является то, что сменилась власть, причем это явно не мои друзья… эта тема, естественно, сразу всплыла.., началось расследование. Я ходил на допросы, показания давал. В тюрьму посадили организаторов всего этого процесса, потому что надо понимать, как эта система тогда работала. У нас были тогда так называемые "младореформаторы", которые руководили этим процессом. Собственно говоря, нашли, куда они вывели деньги, заблокировали счета Арбузова, их подельников. Собственно говоря, это было в течение пяти лет. Ко мне какие претензии? Я брал деньги? Нет. Я участвовал в схемах? Нет."
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15.02.2023 12:54 Відповісти
будемо чути трохи з годом після війни, про брігаду Кучмі і його синов і онуков,,,все буде
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15.02.2023 14:58 Відповісти
Сколько на эти деньги можно Грипенов купить )
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15.02.2023 12:34 Відповісти
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15.02.2023 12:39 Відповісти
то ж Герой України, йогомать...
і нема за що позбавити, їхмать...
а тому що голосує як """треба"""
і пох..... за що...
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15.02.2023 13:01 Відповісти
а ссучєне сбу нічого не помічає і не знає.
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15.02.2023 13:24 Відповісти
Все це сумно, але що? Може стояти, а може не стояти. А якщо стоїть, то що далі? Хай стоїть? Кого за весь час посадили за корупцію, чи розкрадання державних коштів? Яких затримань ми тільки не бачили: і в двері лізли, і на гелікоптерах прилітали, і кайданки надягали, і що? Вибачайте мій песимізм, але

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15.02.2023 13:25 Відповісти
бойко явно нужно наградить еще званием Герой СБУ, Герой Прокурор и Герой Клоун!!! Просто сюрр какойто, сколько еще гандонище бойко с ахметовым должно украсть вышек, облэнерго и заводов что бы вы дибилы в СБУ проснулись???
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15.02.2023 14:47 Відповісти
цей йолоп що недоторканний...?
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15.02.2023 15:12 Відповісти
Пробачте, але наша держава веде себе так як "повар" у басні Крилова "Кот і повар" - а "Васька слушает да ест". Що або хто, не дає країні жити та/або їснувати - це ворог (не вор, не крімінальник, не будь хто", не треба їм придумувати назви. З ним тільки так, пробачте що по російські "по законам военного времени" - просто знищувати. Іншого виходу у нас нема і небуде. Там нема ні честі ні совісті, і чекати це пуста справа.
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15.02.2023 15:16 Відповісти
А кіт ковбаску уминає неначе не за нього річ !
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15.02.2023 19:01 Відповісти
Теж мені, Америку відкрили....
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15.02.2023 16:31 Відповісти
Проросійський нардеп Бойко може стояти за офшором, який володіє енергокомпаніями в Україні. ВIДЕО Джерело: https://biz.censor.net/n3399921
А що так моливо? щоб бувшими енергетичними гос.компаніями володіли офшори ні чого не створюючи нового і не платячи податки в повній мірі в Україні і взагалі як можно було дати приватизовувати стратегічні підприємства в одні руки без аукціона поза фондового ринку? Люди виходили на Майдани за справедливість, а так званій "українській" владі за 30 років на людей наплювати, їм же не воювати в окопах під кулями , тому і Путін пішов війною на слабку державу щоб і собі пограбувати, але на захист країни став в черговий раз нарід.
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15.02.2023 17:34 Відповісти
ДБР як завжди спить?
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15.02.2023 17:41 Відповісти
ДБР-це охранка Зелі.
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15.02.2023 19:00 Відповісти
Ни Бойко бывшего министра энэргетики при Януковиче, ни Левочкина бывшего главы ОП при Януковиче, ни Кравца бывшего завхоза Януковича ни Кравца сына который зам главы земельной комиссии в Киевсовете, ни Столара главного Киевского ОПЗЖшника не тронут, ларечник Ермак у которого официальный доход за весь 2019 год 255000 грн с Татаровым который при Януковиче был зам главного следователя Украины при Януковиче и шил дела на активистов Майдана тянут мазу за этих коррумпированных тяжеловесов. Я вообще считаю что пока Ермак в ОП посадок не будет, ни Резников, ни Резниченко, ни Вовк, ни кто не сядет, ведь когда Резников заявляет что яйца по 17 это ошибка и что он обнародует контракты а потом засекречивает контракты и шлет всех Украинцев на х..й понимая что ОП в доле и не сольет его. Ермак у которого в ручном режиме ДБР СБУ Прокуратура и ДБР ни кого в обиду не даст, а вот с Зеленским будет как и Януковичем придется бежать чтоб не сесть за шашлыки и Байден нагнетает, за Чонгар, за дороги и за яйца
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15.02.2023 17:53 Відповісти
І чому ж пан Бойко либиться до цих пір? Шкільний товариш Зеленського? Не схоже...
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15.02.2023 18:38 Відповісти
Херой України; має право володіти чим хоче.
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16.02.2023 00:43 Відповісти
То ж Рада прийняла закон, що зобовязує розкривати кінцевих власників підприємств стратегічних?
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16.02.2023 08:22 Відповісти
Що означає "може"? Якщо у наших правоохоронців відповідного профілю або немає хисту, або "немає клепки"довідатись про статки "топів", нехай тоді звернуться до американців, які завжди все про всіх знають! Питання в іншому: коли влада почне націоналізовувати стратегічні підприємства, які в свій час "прихватизували" "дуже спритні ділки" з допомогою "народних" депутатів на кшталт тимошенко, оніщенко, бойко та сотень інших "патріотів" власних "кишенів", а зараз ці стратегічні підприємства або доведені до банкрутства (ЧСЗ новінського, тощо), або досі працюють на самих власників, або ж навіть на користь московії?! Тому як через рік війни вже РЕАЛЬНО ДІСТАЛО, що на всіх владних ТБ каналах йде нескінчена реклама на кшталт "задонатьте на дрони для ЗСУ", а в той само час "під носом" у влади та правоохоронців є великі підприємства, які досі працюють лише на тих, хто в свій час сприяв ******** війні! Маю на увазі всі підприємства "олігарха" ахметова, який в свій час гарно фінансував що "партію регіонів", що "жопоблок", купив саму дорогу у Європі віллу, а зараз досі "білий та пухнастий", до якого у "відповідних органів" "чомусь" досі НЕ ВИНИКАЄ ніяких питань! Тому питання до влади: коли вже "дозрієте" до того, що в Україні НЕ БУДЕ ніяких "недоторканих"?! Владі вже пора усвідомити, що так, як було до 24 лютого, вже НЕ БУДЕ ніколи і якщо ******* "можновладці" не будуть робити зараз все задля Перемоги, то після війни з боку людей до них буде безліч дуже "незручних" питань, на які (або за які) доведеться відповідати...
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16.02.2023 10:43 Відповісти

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