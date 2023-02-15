За час дії заборони на виїзд із України не випустили близько 30 чиновників

За час дії заборони на виїзд, окрім як у відрядження, з України не випустили близько 30 чиновників.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Укрінформ.

"За час дії змін, які уряд вніс у правила перетину держкордону громадянами України, що стосується визначеної категорії осіб державних службовців, прикордонники не випустили з країни майже 30 осіб.

Вони не відповідали умовам перетину держкордону на час дії воєнного стану. Адже для такої категорії осіб було визначено можливість перетину кордону виключно у службове відрядження", – зазначив він у коментарі агентству.

Демченко зауважив, що є виключення, яке стосується жінок та одиноких чоловіків, які можуть виїздити з України, слідуючи до своїх дітей за кордон або їх супроводжувати.

Він також нагадав, що нещодавно уряд також розширив цю категорію серед держслужбовців до опікунів, піклувальників та прийомних батьків.

Речник прикордонників також повідомив, що до адміністрації ДПСУ продовжують надходити списки від держорганів, визначених урядом. Таких листів-списків надійшло більше 2 тисяч.

Як повідомлялося, 27 січня Кабінет міністрів своєю постановою заборонив чиновникам виїжджати за кордон під час війни без поважних причин.