Через дії РФ світ недоотримав 10 мільйонів тонн українського продовольства за три місяці, – заява МЗС та Мінінфраструктури

Україна глибоко стурбована деструктивними діями РФ, які призводять до затримки роботи зернового коридору Чорним морем та підривають Чорноморську зернову ініціативу загалом.

Про це йдеться у спільній заяві міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова та міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Зазначається, що представники РФ в складі інспекційних груп при Спільному координаційному центрі в Стамбулі вже кілька місяців поспіль системно затримують огляд суден, які прямують через протоку Босфор до та з українських портів.

"Зокрема, російські інспектори свідомо уповільнюють терміни інспекцій, регулярно вимагають нерегламентовану документацію, відмовляються працювати в робочий час та шукають інші необґрунтовані приводи для зупинки інспектування. Щодня із запланованих 10 інспекцій, зазвичай, відбувається менше половини", – наголошують міністри.

Через це відбувається системне зниження вантажообігу в межах Чорноморської зернової ініціативи. Наголошується, що лише за останні три місяці світ недоотримав 10 млн тонн українського продовольства і ця тенденція набирає обертів.

До того ж через затягування інспекцій з боку Росії в Босфорі нині утворилась черга із понад 140 суден, переважна більшість яких очікує там понад місяць.

"Продовольча безпека країн, які залежать від експорту української сільськогосподарської продукції, опинилася під загрозою. Насамперед, через дії Росії продовольство недоотримують країни Глобального Півдня, зокрема Африки та Азії", – йдеться у заяві.

Натомість, як наголошують міністри, Москва користується можливістю безперешкодного торговельного судноплавства з російських чорноморських портів. Об'єм перевезень через морські порти РФ в Азово-Чорноморському басейні в 2022 році склав понад 250 млн тонн, що перевищило показники 2021 року. При цьому, інспекції цих суден в Босфорі не відбуваються.

"Це, зокрема, робить можливим використання Росією торговельних суден для отримання вантажів військового призначення задля продовження війни проти України", – підкреслили в МЗС та Мінінфраструктурі.

Міністри закликали міжнародну спільноту, зокрема ООН та Туреччину як гарантів Чорноморської зернової ініціативи, вимагати від РФ негайного припинення затримок в роботі зернового коридору, зупинки використовувати продовольство як зброю та розблокування торговельного судноплавства до українських портів Чорного моря.