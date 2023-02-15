СБУ завадила російським олігархам Шелкову та Чемезову вивезти націоналізовані активи
Служба безпеки викрила спроби підсанкційних російських олігархів Сергія Чемезова та Михайла Шелкова уникнути націоналізації майна, яке було на балансі їхніх колишніх підприємств в Україні.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зокрема, йдеться про Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат та агрохолдинг "Інвест Агро", які Вищий антикорупційний суд передав у власність України.
Як встановила СБУ, після рішення суду колишні російські власники цих підприємств намагались незаконно "приховати": понад 100 одиниць автомобільної та спеціалізованої техніки, шість вагонів з агропродукцією, понад 5,5 тис. контейнерів з ільменітовою рудою, яка необхідна для виготовлення титану, та 1,2 тис. тонн міндобрив й інших сільгосптоварів.
Загальна вартість продукції становить 150 млн грн.
"Для реалізації оборудки задіяли афілійовані комерційні структури, які раніше здійснювали формальне управління обома українськими компаніями. У такий спосіб Чемезов та Шелков планували переправити за кордон значну частину націоналізованого Україною майна", – пояснили в СБУ.
Однак Служба безпеки своєчасно викрила їхні плани і запобігли їм.
Наразі тривають комплексні дії для встановлення кола осіб, причетних до схеми, та їх притягнення до відповідальності.
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