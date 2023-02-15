Єврокомісія ініціювала включення України до зони європейського роумінгу

Європейська комісія запропонувала включити угоду про зону вільного телефонного роумінгу з Україною до Угоди про асоціацію між ЄС та Україною.

Як наголосили у Єврокомісії, це стане першим випадком поширення режиму внутрішнього ринку ЄС на Україну, передає Інтерфакс-Україна.



"Включення України до зони вільного роумінгу ЄС є однією з ключових дій переглянутого Плану пріоритетних дій. Цей план є дорожньою картою для повної реалізації Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між ЄС та Україною та подальшої інтеграції України до Єдиного ринку ЄС", – йдеться у повідомленні. .



У Єврокомісії зазначають, що українцям більше не доведеться платити жодних додаткових зборів за використання своїх мобільних телефонів під час поїздок до ЄС. Мандрівники з ЄС користуватимуться тими самими правами під час відвідин України.



Тепер ця пропозиція буде розглянута Радою ЄС. Відповідно до погодження Ради, Торговий комітет ЄС-Україна має ухвалити спільне рішення про надання взаємного режиму внутрішнього ринку для роумінгу.

"Швидкість, із якою Україна інтегруватиметься у внутрішній ринок роумінгу ЄС, залежатиме від швидкості зближення та імплементації відповідного законодавства ЄС в Україні", – наголошується у повідомленні.



У Єврокомісії зазначають, що наразі оператори зв'язку ЄС та України пропонують доступні чи безкоштовні дзвінки між ЄС та Україною на добровільній основі. Завдяки цій домовленості близько 4 млн українських біженців у ЄС мають доступний зв'язок. Добровільні заходи нещодавно продовжили на шість місяців, і новий порядок тепер також поширюється на дзвінки на номери фіксованого зв'язку в Україні, а також на нові типи операторів.